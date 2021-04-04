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詐徒不滿成員脫團 神壇前動私刑討錢「斷你一手一腳」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市翁姓男子經營詐欺集團，前年間不滿詹姓男子「脫團」，還將詐團的大陸U盾（網銀憑證）賣給其他詐團，心生不滿，找人前往詹藏身的一處神壇內，除動手毆打詹外，還要經營神壇的主委拿出他在多月前捐出的10萬捐款，翁等人拿到前後，又稱要捐1.2萬給神壇，只拿走8.8萬，翁離開時，不忘嗆聲「講出去，斷你一手一腳」，台中地院審結，依恐嚇取財，判刑1年。

判決書指出，翁姓男子與詹姓男子涉嫌經營詐騙集團（檢方另案偵辦），翁不滿詹在前年間脫離詐團，並懷疑詹在脫團後，私自將大陸人頭帳戶的網銀憑證U盾，再賣給其他詐騙集團，因而心生不滿，前年7月間，前往詹藏身的一處神壇，並找來年籍、身分不詳的男子「彈頭」幫忙。

翁等人進入該處神壇後，隨即控制詹姓男子等屋內人士，翁對詹拳打腳踢後，還要詹交出所持手機，另外要求詹要交還先前捐獻給神壇的10萬元，雖然詹認為翁只有捐出8萬餘元，並非10萬元，但仍擔心翁等人身上有攜帶槍械，在畏懼之下，邀神壇的主委拿出10萬元給翁。

翁等人收到捐款後，再稱要捐1.2萬給神壇，所以僅拿走8.8萬元，不過翁等人要離開現場時，不忘對詹等人嗆聲「如果今天的事情講出去，就斷你一隻手一隻腳，就會再回來處理你們」，詹等人在翁離開後，隨即向霧峰警分局報案。

翁姓男子到案後，否認涉案，辯稱拿走詹姓男子的手機後，隔天就請妻子拿去神壇還，但神壇沒有人，所以他就把手機丟棄了，另外8.8萬元是他之前捐給神壇的錢，現在只是拿回來而已。

台中地院審酌，根據民法規定，翁捐給神壇的捐款，已發生移轉效果，不能任意索求反還，另外翁在討回捐款時，使用妨害、恐嚇等手段，已逾越一般人能忍受程度，依恐嚇取財罪，判刑1年，可上訴。

台中市翁姓男子在前年7月間，不滿詹姓男子脫離詐騙集團，涉嫌毆打詹，並強討手機、現金8.8萬，台中地院依法判刑1年。本報資料照片
台中市翁姓男子在前年7月間，不滿詹姓男子脫離詐騙集團，涉嫌毆打詹，並強討手機、現金8.8萬，台中地院依法判刑1年。本報資料照片

捐款 詐騙集團 恐嚇

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