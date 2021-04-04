影／19歲少女當車手 南警追緝4小時迅速破案

台中市19歲李姓少女被詐騙集團吸收為車手，她涉嫌假冒助理檢察官到台南市向70歲郭姓老婦人詐取價值約27萬元金飾和現金，市警三分局接獲報案後，花了4個多小時南北奔波350公里，將李女逮捕到案，警詢後依詐欺取財罪嫌法辦。

70歲郭姓婦人本月2日上午8點多向警方報案，自稱的身分證在地政事務所遭盜用，且涉及多件洗錢案件，已被檢察官及警察鎖定，對方昨天要求她交付金錢監管，指示她不得告訴任何人，否則將把她收押。

郭婦去銀行提領了現金8萬元，又拿出了自己的嫁妝金飾約值27萬元，當面交給了假冒檢察官助理的19歲李姓少女，交錢時郭婦還再三的向李女拜託還其清白。郭婦經一夜的輾轉難眠後，越覺不對勁，天亮後就到第三分局安南派出所報案。

安南所所長曾婉甄及員警於受理報案後，立即和偵查隊人員到郭婦交錢的地點查訪及調閱周邊監視器，經比對發現李姓少女搭乘計程車前來取款，而在得手後又搭乘計程車離開，專案人員即以車追人，查出計程車司機後再循線追蹤出李女，立馬驅車前往李女所在地南投。