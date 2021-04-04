不爽轎車得來速開出來擋道 騎士一發中指洩憤荷包瘦了

台中市黃姓男子在去年初騎車行經大雅區時，一輛由許姓男子駕駛的轎車從速食店的得來速車道駛出後，行駛在黃車前方，黃認為許故意擋道，氣得對許「比中指」，全被許行車記錄器拍下，許提告公然侮辱，但黃否認涉案，辯稱是「比給妻子看」，台中地院審理後，不採信黃說法，判罰4000元。可上訴。

判決書指出，黃姓男子（44歲）在去年1月20日下午3時許，騎車載妻子行經大雅區時，一輛由許姓男子駕駛的轎車，從速食店的得來速車道駛入大雅區中山路，黃認許妨害通行，故意騎到許轎車前後，對著許車比中指，隨後駛離，不過全程被行車記錄器拍下，許也提告公然侮辱。

黃姓男子到案後否認涉案，辯稱，他行經該處時，根本沒有與許姓男子發生糾紛，他比中指的原因，只是單純跟後座的妻子開玩笑而已，不是要罵人。