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不爽轎車得來速開出來擋道 騎士一發中指洩憤荷包瘦了
台中市黃姓男子在去年初騎車行經大雅區時，一輛由許姓男子駕駛的轎車從速食店的得來速車道駛出後，行駛在黃車前方，黃認為許故意擋道，氣得對許「比中指」，全被許行車記錄器拍下，許提告公然侮辱，但黃否認涉案，辯稱是「比給妻子看」，台中地院審理後，不採信黃說法，判罰4000元。可上訴。
判決書指出，黃姓男子（44歲）在去年1月20日下午3時許，騎車載妻子行經大雅區時，一輛由許姓男子駕駛的轎車，從速食店的得來速車道駛入大雅區中山路，黃認許妨害通行，故意騎到許轎車前後，對著許車比中指，隨後駛離，不過全程被行車記錄器拍下，許也提告公然侮辱。
黃姓男子到案後否認涉案，辯稱，他行經該處時，根本沒有與許姓男子發生糾紛，他比中指的原因，只是單純跟後座的妻子開玩笑而已，不是要罵人。
不過台中地院檢視行車紀錄器影像發現，從黃認為被許擋道後開始，黃都沒有跟後座的妻子有任何互動，而且黃伸出右手比出中指時，黃右手掌位置，明顯並非在後座之人的正面視角，而是在後座之人右側且朝向許的方向，因此不採信黃辯詞，認定涉公然侮辱，判罰4000元，可上訴。
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