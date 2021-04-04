「要給你死」 不滿違停被檢舉 台南夫妻罵人吃官司

台南市劉姓男子和妻子因不滿王姓市民檢舉他們違規停車，涉嫌出言恫嚇要王死，法官念在2人獲王原諒，達成和解，依違反恐嚇危害安全罪，各判處劉拘役10天、劉妻拘役5天，均得易科罰金，緩刑2年。

判決說，劉（63歲）和妻子（66歲）於2010年9月13日晚上7點多，搭乘由女兒駕駛轎車違規停放於台南市區王姓市民住處大門正前方道路，王報警處理，經警方到場確認違規事實並開立罰單。

劉和妻子等人返回車旁，發現遭開立罰單，行經該處路人告知應是住宅內住戶向警方檢舉，劉以手指上開住宅，接續數次以台語說：「我若知道是誰檢舉的，我要給他死等語」，期間並夾雜三字經。劉妻也以台語恫以：要給他死等語。王姓市民心生畏懼，報警法辦、起訴。