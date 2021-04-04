快訊

COVAX首批19.92萬劑AZ疫苗 今晨運抵桃園國際機場

防堵台鐵肇事者李義祥脫產 檢方將聲請假扣押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「要給你死」 不滿違停被檢舉 台南夫妻罵人吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市劉姓男子和妻子因不滿王姓市民檢舉他們違規停車，涉嫌出言恫嚇要王死，法官念在2人獲王原諒，達成和解，依違反恐嚇危害安全罪，各判處劉拘役10天、劉妻拘役5天，均得易科罰金，緩刑2年。

判決說，劉（63歲）和妻子（66歲）於2010年9月13日晚上7點多，搭乘由女兒駕駛轎車違規停放於台南市區王姓市民住處大門正前方道路，王報警處理，經警方到場確認違規事實並開立罰單

劉和妻子等人返回車旁，發現遭開立罰單，行經該處路人告知應是住宅內住戶向警方檢舉，劉以手指上開住宅，接續數次以台語說：「我若知道是誰檢舉的，我要給他死等語」，期間並夾雜三字經。劉妻也以台語恫以：要給他死等語。王姓市民心生畏懼，報警法辦、起訴。

法官認定，2人所為，犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌2人僅因不滿告訴人檢舉違規停車，即率然出言恫嚇告訴人，行為確屬不當， 但念在2人與告訴人調解成立，獲告訴人原諒，量處其刑，加上2人因一時情緒衝動而觸法，犯後已賠償告訴人調解成立，依刑法第74條第1項第1款、第2款規定，均併予諭知緩刑2年，以啟自新。

台南市劉姓男子和妻子因不滿王姓市民檢舉違規停車，涉嫌出言恫嚇要王死，台南地院法官依違反恐嚇危害安全罪，各判處拘役10天、5天，均得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照片
台南市劉姓男子和妻子因不滿王姓市民檢舉違規停車，涉嫌出言恫嚇要王死，台南地院法官依違反恐嚇危害安全罪，各判處拘役10天、5天，均得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照片

恐嚇 罰單 台語

延伸閱讀

用「溜」的送餐！ 外送員穿直排輪引讚歎 網笑：不用怕違停

影／蛋車違停人行道 大貨車刷過去拉扯噴一地蛋汁糗大

違停卡公車進站 新北推停靠區長度加倍

下課騎Ubike閃違停車 高中生逆向遭騎士迎面撞死

相關新聞

退役艦長管理勞動役 抹布也嚴明

桃園地檢署每年約有兩千人次勞動役，海軍上校艦長退役的觀護佐理員張維德，任職十年「治軍嚴明」，不在意收入和過去相差四倍，一...

「要給你死」 不滿違停被檢舉 台南夫妻罵人吃官司

台南市劉姓男子和妻子因不滿王姓市民檢舉他們違規停車，涉嫌出言恫嚇要王死，法官念在2人獲王原諒，達成和解，依違反恐嚇危害安...

生活法律／漏水屋不修 法院判鄰居入屋修繕

鄰居之間的糾紛，漏水與噪音是兩大主因。噪音或許可透過勸導等方式處理，但房子漏水往往引發更大問題，甚至鬧上法院。高雄一處公...

旅館負責人之子偷拍房客 判拘役40天

高雄某間旅館傳出偷拍事件，黃姓男子身為旅館負責人兒子，竟趁房客入住時，拿微型攝影機偷拍入住房客王姓男子與歐姓女子，被發現...

【機密諜對諜／下】史上最離奇！ 老闆為竊密甘願當實習生 情節堪比電影

「說真的，竊取營業機密的商業間諜，實在很難抓！」偵辦多起重大智財案件的檢察官表示，一個大企業雇用人數動輒成千上萬，人人都可能是洩密者，不過他們彙整過去案例，員工若有「來的比雞早」等8種特質，雖說不是絕對，但竊密機率可能偏高。

重罰鹹豬手！ 狼騎士問路趁機摸胸害摔車 判刑5月

陳姓男子日前騎機車行經嘉36線公路，晚間7時許見年輕女子獨自騎機車，假意問路、一路追趕，並乘機觸摸女子胸部一下，害女子驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。