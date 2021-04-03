旅館負責人之子偷拍房客 判拘役40天

高雄某間旅館傳出偷拍事件，黃姓男子身為旅館負責人兒子，竟趁房客入住時，拿微型攝影機偷拍入住房客王姓男子與歐姓女子，被發現後報警。經檢警追查，橋頭地方法院依妨害秘密罪嫌判處黃男拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，黃男身為某旅館負責人之子，平時協助旅館營運。去年8月2日時，王男與歐女入住旅館內1205號房內投宿後，黃男竟然用微型攝影機連結到手機，再將攝影機伸房門下門縫處，並開起相機功能。

入住房客發現遭偷拍後，報警處理，警方扣得1個微型攝影機，黃男到案後也坦承犯行，但事後未與被偷拍房客達成和解。