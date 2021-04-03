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清明連假首日 在恆春半島台26線主幹道就開出25張罰單

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

清明連假期間，返鄉、出遊車潮湧現，加上屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」加持，昨天上午南下車流，每小時皆維持在2000輛次以上直到傍晚才趨緩，為防治大量人車潮可能衍生的交通問題，警方會同環保局、監理站稽查人員加強聯合稽查，昨天便開出25張罰單，連假期間將持續稽查，以利交通順暢與維持秩序。

為防治大量人車潮可能衍生的交通問題，警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，針對酒駕、飆車及非法改裝車輛，加強稽查。

昨天警方共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。

屏東警方表示，連假除疏導交通之外，也會加強防制危險駕車，提醒民眾則勿以身試法，同時呼籲民眾應遵守交通勤務人員的疏導與指揮，嚴守交通規則，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊。

警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝
警方昨天，會同環保局、監理站稽查人員於在通往恆春半島主要幹道台26線設攔查點，共取締10件違規變更燈光、2件車輛噪音、8件未繫安全帶、1件無照駕駛及4件告發逾檢註銷。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 連假 車潮

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