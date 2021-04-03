影／台南豪宅有職業賭場流竄 警藏身貨車苦守1小時破獲

台南市警三分局接獲情資，在安南區長和路透天豪宅內有職業賭場流竄，今天凌晨發動大批警力 前往查緝，然而，現場除大門管制人員，外圍還有把風人員通風報信，查緝人員使用小貨車作為掩護，停在賭場外，查緝人員藏身車斗，守候1個多小時汗如雨下，待有人員進出後，立即破門攻堅，破獲蘇姓女子所主持天九牌職業賭場，查扣抽頭金及賭資等，帶回27名賭客，依法究辦。

警方調查，安南區長和路一段附近不乏2000萬以上透天豪宅，吸引民眾投資或置產，其中，有間 出租民宅附近出入份子複雜，經深入調查，發現有職業賭場流竄。今天凌晨0時35分，台南市警三分局督察組、偵查隊、和順及長安派出所持台南地院搜索票前往查緝。

警方查獲蘇姓女子主持的天九牌職業賭場，賭客27人，現場查扣抽頭金2300元、賭資7600元、天九牌一副、骰子等證物。

該職業賭場為躲避警方查緝，屋內除了控制大門管制人員進出外，外圍並設置有把風人員通風報信。為鬆懈把風人員戒心，查緝人員使用小貨車作為掩藏，停放在賭場周遭，查緝人員則藏身在車斗伺機而動，等候1個多小時，個個汗如雨下，待賭場大門開啟後立即破門攻堅，將賭場人員一舉查獲。