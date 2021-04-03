快訊

獨／現場忙搶救 內部卻定調「建議責任導向監造、降低本局負評」

釀禍包商李義祥被起底 曾承攬花蓮縣府工程造假被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南豪宅有職業賭場流竄 警藏身貨車苦守1小時破獲

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局接獲情資，在安南區長和路透天豪宅內有職業賭場流竄，今天凌晨發動大批警力 前往查緝，然而，現場除大門管制人員，外圍還有把風人員通風報信，查緝人員使用小貨車作為掩護，停在賭場外，查緝人員藏身車斗，守候1個多小時汗如雨下，待有人員進出後，立即破門攻堅，破獲蘇姓女子所主持天九牌職業賭場，查扣抽頭金及賭資等，帶回27名賭客，依法究辦。

警方調查，安南區長和路一段附近不乏2000萬以上透天豪宅，吸引民眾投資或置產，其中，有間 出租民宅附近出入份子複雜，經深入調查，發現有職業賭場流竄。今天凌晨0時35分，台南市警三分局督察組、偵查隊、和順及長安派出所持台南地院搜索票前往查緝。

警方查獲蘇姓女子主持的天九牌職業賭場，賭客27人，現場查扣抽頭金2300元、賭資7600元、天九牌一副、骰子等證物。

該職業賭場為躲避警方查緝，屋內除了控制大門管制人員進出外，外圍並設置有把風人員通風報信。為鬆懈把風人員戒心，查緝人員使用小貨車作為掩藏，停放在賭場周遭，查緝人員則藏身在車斗伺機而動，等候1個多小時，個個汗如雨下，待賭場大門開啟後立即破門攻堅，將賭場人員一舉查獲。

經詢問後，警方將蘇女依涉聚眾賭博罪移送台南地檢署偵辦外，其餘27名賭客則依社會秩序維護法裁處。

台南市警三分局接獲情資，在安南區長和路透天豪宅內有職業賭場流竄，今天凌晨發動大批警力前往查緝。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局接獲情資，在安南區長和路透天豪宅內有職業賭場流竄，今天凌晨發動大批警力前往查緝。記者邵心杰／翻攝
台南警方今晨破獲蘇姓女子所主持天九牌職業賭場，查扣抽頭金及賭資等，帶回27名賭客，依法究辦。記者邵心杰／翻攝
台南警方今晨破獲蘇姓女子所主持天九牌職業賭場，查扣抽頭金及賭資等，帶回27名賭客，依法究辦。記者邵心杰／翻攝
警方詢問後，將蘇女依涉聚眾賭博罪移送台南地檢署偵辦外，其餘27名賭客則依社會秩序維護法裁處。記者邵心杰／翻攝
警方詢問後，將蘇女依涉聚眾賭博罪移送台南地檢署偵辦外，其餘27名賭客則依社會秩序維護法裁處。記者邵心杰／翻攝

賭場 透天 賭博

延伸閱讀

男子去年防疫推線上簽賭被查獲 清明連假前開賭又被逮

女荷官加好友引賭客上門 台南警查獲德州撲克賭場

喬丹著名豪宅半價求售 至今仍乏人問津

職業賭場藏身競技休閒館 辣妹荷官吸引賭客

相關新聞

清明連假首日 在恆春半島台26線主幹道就開出25張罰單

清明連假期間，返鄉、出遊車潮湧現，加上屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」加持，昨天上午南下車流，每小時皆維持在2...

影／台南豪宅有職業賭場流竄 警藏身貨車苦守1小時破獲

台南市警三分局接獲情資，在安南區長和路透天豪宅內有職業賭場流竄，今天凌晨發動大批警力 前往查緝，然而，現場除大門管制人員...

女子不服被開單勝訴 法官撤單還叮囑遵守交通規則

林姓女子前年10月31日下午5時38分騎機車，行經台南市東區東寧與勝利路口紅燈右轉，警方發現後製單舉發，她堅稱燈號已轉綠...

小三辯不敢一個人睡 與人夫僅是旅行的朋友法官不採信

婦人小蘋（化名）以老公曾男與小三葉女獨處一室，出遊接吻如同情侶，請求損害賠償，曾男辯與小蘋感情早已生變，形同末路；葉女辯...

調查官女女同婚 蔡佩汶創先例

有最美情報員稱號的女調查官蔡佩汶，前天在淡水與潘姓女伴侶舉行婚宴，她也是調查局史上首位公開辦婚禮的女同志，可說在保守的情...

收賄百萬 基醫前院長李源芳判8年定讞

衛生署基隆醫院前院長李源芳，十年前收受一百萬元賄賂，包庇華鵲生技得標心血管攝影Ｘ光機採購案，高等法院更一審依貪汙罪判李八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。