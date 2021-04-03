女子不服被開單勝訴 法官撤單還叮囑遵守交通規則
林姓女子前年10月31日下午5時38分騎機車，行經台南市東區東寧與勝利路口紅燈右轉，警方發現後製單舉發，她堅稱燈號已轉綠燈，否認違規，當場拒簽舉發單，她被裁處罰鍰900元、記點3點，不服提行政訴訟，但案發時警方舉發過程未錄音錄影，台南地院認舉證不足而裁定不罰，法官也提醒林女切勿因此忽視遵守交通安全規則的重要性。
林女表示，就她記憶所及，當時是勝利國小、光華中學、台南一中、長榮女中、長榮中學等校放學及一般民眾下班時段，人車往來壅塞；所有車輛無論直行或左、右轉，只靠綠燈號誌，車輛才能行進，前方綠燈一亮，直行、左、右轉車輛幾乎全塞十字路口，移動緩慢，形成很長車龍。
她說，自長榮路緩步移動至東寧路口，欲右轉東寧路，打了右轉方向燈，燈號也已轉為綠燈，她沒有紅燈右轉。
她指出，汽、機慢車於綠燈左、右轉，時常致交岔路口發生交通事故，因交通號誌設置不當，無法將轉彎車與直行車動線分流所致，無論直行、左、右轉的汽、機慢車，均一味依綠燈燈號而行，反易因動線有交岔而致事故。且台南市有很多路口設有「機慢車輛紅燈可右轉」標示，即可證機慢車輛紅燈右轉，是可疏散交通，使交通狀況更順暢且安全。
台北市交通事件裁決所指出，這是員警攔查舉發案件，該輛機車當時在東寧路與勝利路口，行經有燈光號誌管制的交岔路口紅燈右轉，員警依違反道路交通管理處罰條例製單舉發並無違誤。但該案並無舉發過程錄音錄影等資料。
台北市交通事件裁決所表示，有關交通號誌設置不當，若原告認該路段號誌有不當或不妥，可向權責主管機關陳述反應，促其檢討改善。
台南地院認為，除舉發警員目睹原告有紅燈右轉違規行為外，並無任何採證照片或錄影資料得證明林女違規行為；又該案是警方在定點執行交通稽查勤務時攔停後當場舉發，警方既在違規地點定點攔查，可以預見可能有違規事件，即應準備採證設備採證，以防舉發違規時，雙方各執一詞。
台南地院指出，本案僅因舉證不足而裁定不罰，並非林女確實沒有紅燈右轉，因紅燈右轉屬於危險駕駛行為，也是造成重大車禍傷亡原因之一，如林女有紅燈右轉違規行為，切勿因本案撤銷原處分而忽視遵守交通安全規則的重要性。
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