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小三辯不敢一個人睡 與人夫僅是旅行的朋友法官不採信

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人小蘋（化名）以老公曾男與小三葉女獨處一室，出遊接吻如同情侶，請求損害賠償，曾男辯與小蘋感情早已生變，形同末路；葉女辯因為前一天一起出去玩，不敢自己睡一個房間，與曾只是旅行的朋友。法官以曾男及葉女侵犯小蘋的配偶權，判2人連帶給付80萬精神慰撫金。可上訴二審。

原配小蘋表示與曾男已結婚36年，於2019年11月11日晚間，發現曾與不知名女子獨處1室，迄至翌日凌晨4時許，會同警察前往查獲曾與葉女；又於2020年5月間發現曾與葉女外出遊玩並接吻照片；後來2人更加肆無忌憚，不斷外出約會遊玩，行為舉止如同情侶一般，於大庭廣眾之下親密擁抱，因此請求損害賠償，要求2人連帶給付80萬。

曾男辯與小蘋感情早已生變，形同末路，小蘋並非受有精神上痛苦，且經濟況狀優渥，子女亦已長大成人，請求之金額顯然過高。

葉女辯與曾男以前就認識，2018年5、6月開始比較熱絡，沒有像男女朋友那樣交往，親嘴的照片只是好玩，時間忘記了。 並於偵查辯稱因為前一天一起出去玩，不敢自己睡一個房間，曾男只是旅行的朋友。

法官認曾男與葉女侵犯小蘋的配偶權， 斟酌雙方學經歷、職業工作、收入及財產狀況，並考量曾與葉交往情狀，以及曾資力頗豐，認原小蘋請求的損害賠償金額，以80萬元為適當。

婦人小蘋（化名）以老公曾男與小三葉女獨處一室，出遊接吻如同情侶，請求損害賠償，法官以曾男及葉女侵犯小蘋的配偶權，判2人連帶給付80萬精神慰撫金。圖／本報資料照
婦人小蘋（化名）以老公曾男與小三葉女獨處一室，出遊接吻如同情侶，請求損害賠償，法官以曾男及葉女侵犯小蘋的配偶權，判2人連帶給付80萬精神慰撫金。圖／本報資料照

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