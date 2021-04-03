工程車滑落鐵軌撞火車釀50死 負責人聲請羈押
台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、162傷的重大意外，肇事工程車所屬的義祥工業社李姓負責人經檢察官偵訊後，昨天深夜已經由檢察官聲請羈押。
花蓮檢警昨天深夜也到位於花蓮中央路的義祥工業社搜索，帶回一箱又一箱證物。主任檢察官周芳怡今天表示，昨天偵訊、整理相關卷證後，已在深夜向法院聲請羈押李姓負責人，人也已送到法院。
據了解，檢方聲押理由為犯罪嫌疑重大，有逃亡串證之虞，此外，偵訊過程中李姓負責人的情緒相當激動。
義祥工業社是台鐵委外包商，李姓負責人昨到位於清水隧道北口附近鐵軌上方的工地視察時，疑因停車時手煞車未緊韌，致溜逸滑落到鐵軌上，遭408次太魯閣號撞上，釀成慘重傷亡。
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