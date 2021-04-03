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台鐵事故包商聲押 檢方：2天內完成罹難者身分確認

林佳龍：搶救優先 不能一走了之 會負政治責任

工程車滑落鐵軌撞火車釀50死 負責人聲請羈押

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮檢警昨天深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。圖／民眾提供
花蓮檢警昨天深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。圖／民眾提供

台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、162傷的重大意外，肇事工程車所屬的義祥工業社李姓負責人經檢察官偵訊後，昨天深夜已經由檢察官聲請羈押。

花蓮檢警昨天深夜也到位於花蓮中央路的義祥工業社搜索，帶回一箱又一箱證物。主任檢察官周芳怡今天表示，昨天偵訊、整理相關卷證後，已在深夜向法院聲請羈押李姓負責人，人也已送到法院。

據了解，檢方聲押理由為犯罪嫌疑重大，有逃亡串證之虞，此外，偵訊過程中李姓負責人的情緒相當激動。

義祥工業社是台鐵委外包商，李姓負責人昨到位於清水隧道北口附近鐵軌上方的工地視察時，疑因停車時手煞車未緊韌，致溜逸滑落到鐵軌上，遭408次太魯閣號撞上，釀成慘重傷亡。

花蓮檢警昨天深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。圖／民眾提供
花蓮檢警昨天深夜搜索義祥工業社，並聲請羈押李姓負責人。圖／民眾提供

台鐵 火車出軌 太魯閣

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