聽新聞
test
0:00 / 0:00
翁茂鍾易服勞役疑包庇放水 翁及退休副所長裁押禁見
涉及「石木欽案」的富商翁茂鍾因炒股被判刑1年確定，經檢察官准予易服社會勞動，但時任台南市麻豆警分局官田分駐所官警疑被翁買通，涉嫌集體量身訂做社勞資料，包庇翁茂鍾提早完成，檢方約談現任、退休共13名官警，帶回翁偵訊，認翁及與已退休楊姓前副所長同謀，涉嫌重大，且有串證及滅證之虞，向法院聲押禁見；台南地院下午召開羈押庭後，裁定羈押禁見。
檢方總計傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，翁的秘書及南檢已離職及現職觀護佐理員17人，訊問後，今天清晨認翁及與已退休前楊姓副所長同謀，向法院聲押禁見。
另時任該分駐所徐姓、曾姓、駱姓及已退休張姓員警各具保10萬元，已離職林姓觀護佐理員具保8萬元。
檢方認翁涉嫌與該分駐所已退休的前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁得以提前將應執行時數執行完畢，涉犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊均聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言