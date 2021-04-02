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翁茂鍾易服勞役疑包庇放水 翁及退休副所長裁押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

涉及「石木欽案」的富商翁茂鍾因炒股被判刑1年確定，經檢察官准予易服社會勞動，但時任台南市麻豆警分局官田分駐所官警疑被翁買通，涉嫌集體量身訂做社勞資料，包庇翁茂鍾提早完成，檢方約談現任、退休共13名官警，帶回翁偵訊，認翁及與已退休楊姓前副所長同謀，涉嫌重大，且有串證及滅證之虞，向法院聲押禁見；台南地院下午召開羈押庭後，裁定羈押禁見。

檢方總計傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，翁的秘書及南檢已離職及現職觀護佐理員17人，訊問後，今天清晨認翁及與已退休前楊姓副所長同謀，向法院聲押禁見。

另時任該分駐所徐姓、曾姓、駱姓及已退休張姓員警各具保10萬元，已離職林姓觀護佐理員具保8萬元。

檢方認翁涉嫌與該分駐所已退休的前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁得以提前將應執行時數執行完畢，涉犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊均聲請羈押禁見。

翁茂鍾。圖／聯合報系資料照
翁茂鍾。圖／聯合報系資料照

翁茂鍾 離職 公務員

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