醫界醜聞收賄弊案 基隆醫院前院長李源芳 判關8年定讞

衛生署基隆醫院前院長李源芳，10年前收受100萬元賄賂，包庇華鵲生技公司得標心血管攝影X光機採購案，高等法院更一審依貪汙罪判刑8年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞，並已通知檢方啟動防逃機制。

全案始於署立醫院爆發大規模貪汙案，檢調多次搜索約談，先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長；黃焜璋收賄250萬元，護航廠商自訂規格，得標署立醫院採購案，前年判刑15年，褫奪公權5年定讞；前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏收賄，判刑14年定讞。

高院更一審指出，李源芳2009年至2011年擔任署立基隆醫院院長，而醫院和華鵲公司合作經營的心導管室檢查業務將屆滿，華鵲負責人林洽權想爭取和醫院繼續合作，除行賄黃焜璋、林繼敏外，2011年2月也向李源芳表示有意承攬新的採購案，若順利得標會表示「感謝」。

李源芳明知投標文件有重大異常，應不予開標，但他仍讓華鵲公司以平底價得標，事後在住處附近收下林洽權給的100萬元賄款。

判決指出，李源芳當時身為基隆醫院院長，堪稱社會菁英，卻不潔身自愛，無視嚴刑峻罰收受賄賂，破壞醫界聲譽，令人痛心；另因案件繫屬法院超過8年未能判決確定，符合刑事妥速審判法規定減刑，因此依違背職務收受賄賂罪判刑8年，褫奪公權5年；最高法院駁回上訴，全案確定。