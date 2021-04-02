違法載運營建廢棄物 業者出動卡車圍堵環保人員遭法辦

台北市環保局日前在北投區承德路7段401巷620弄內查獲1輛疑似載運外縣市營建廢棄物大貨車，不料取締過程中，有同夥開著另一輛卡車到場，擋住出入口，駕駛隨即離開現場，意圖困住環保局人員，妨害扣車程序。環保局除了除了依廢棄物清理法第9條規定舉發，最高可罰30萬元，另依妨害公務罪向警方提起告訴。

環保局指出，該車因未隨車持有來源及合法處理場所證明文件，且未領有清除許可證清除營建廢棄物，稽查人員除當場依廢棄物清理法第9條規定舉發，並查扣違規車輛，限期違規行為人說明該車所載營建廢棄物產源，同時通報保七總隊偵辦刑責。

環保局說，現場因曾遭非法棄置填埋廢棄物，早被鎖定為重點巡查區域。巡查人員在3月26日上午9時執行勤務時，發現1輛大貨車形跡可疑，除進行跟監外，並通報稽查人員到場。經盤查該車輛載運營建廢棄物，但未依法隨車持有來源及合法處理場所證明文件

環保局表示，除了當場依廢棄物清理法第9條第1項規定舉發，處萬元以上，30萬元以下罰款；而為防非法棄置造成環境污染，另依廢棄物清理法第9條第2項規定查扣違規車輛，並要求該公司提出產源後方允許由該局人員押運退還產源，同時將追究產源委託非法機構清除事業廢棄物之責任，最高可處300萬元以下罰鍰。

在當日稽查現場該局人員執行扣車時，另有1部卡車到場擋住出入口，駕駛隨即離開，經多次聯繫均無回應亦不到場，意圖妨害扣車程序，該局人員已依妨害公務向警方提起告訴，另違規行為人涉違反廢棄物清理法行政刑罰部分，該局亦已會同保七總隊員警現場勘驗並移送法辦。