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翁茂鍾登報喊冤 監委質疑：為何不對諸慶恩家屬撤告？
石木欽案持續延燒，其中備受爭議的諸慶恩案已由高檢署聲請再審。該案當事人富商翁茂鍾日前大篇幅在媒體燈廣告稱，諸慶恩在審理期間辭世後，是諸的妻女自行遞狀承受訴訟，並非自己追殺諸的妻女。但監委高涌誠表示，承受訴訟是正當權益的防衛，不應以此說明諸的妻女不放手，且若無司法追殺，那翁茂鍾大可撤告，為何至今仍不撤回訴訟？
全案起於1999年間，百利達銀行台北分行資產負債管理部經理諸慶恩遭檢舉，在處理強制執行怡華公司1000萬美元本票期間，偽造定存單，提供給法院作為擔保，涉偽造定存單；諸慶恩在上訴期間死亡，留下妻子及當時年僅1歲及4歲的女兒，承受怡華所提求償訴訟，怡華最終敗訴確定。監察院在調查石木欽案中揭露，諸慶恩刑、民事案偵審期間，時任怡華執行副總翁茂鍾與石木欽等多名最高法院法官不當接觸。
高涌誠表示，翁茂鍾登廣告辯稱，諸慶恩在高等法院審理民事求償案件時辭世，諸的妻子拋棄繼承，諸的兒女限制繼承，由委任律師律師遞狀聲明承受訴訟，並非媒體所言，怡華公司向諸的家屬提告追殺。但這段話內行人聽了就會嘆一口氣，因為承受訴訟僅是正當權益的防衛，據此主張沒有司法追殺實在說不通。
高涌誠說，根據「民事訴訟法」第178條指出，當事人不聲明承受訴訟時，法院亦得依職權，以裁定命其續行訴訟；因此諸的家屬應理解為是被迫要承受訴訟的，否則形同先居於更不利處境；翁茂鍾若要證明沒有要追殺諸慶恩一家人了，最簡單方式就是撤告。
至於翁茂鍾在媒體廣告中指稱，吳仙富自首案中，擔任怡華公司是財務副總吳仙富開立本票是私人行為，董事會不知情也沒有授權。高涌誠回應，監院調查重點不在於吳仙富自首的相關細節，而是吳仙富案的前後，發現許多司法人員與翁茂鍾有密集接觸，這才是待釐清的關鍵。
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