翁茂鍾律師吿監院要求國賠 監院人士：反撲勢力前哨戰

石木欽案持續延燒。監察院證實，富商翁茂鍾委任律師吳孟勳認為監察院調查不實，名譽受損，提吿並要求國賠求償100萬元，13日開庭。監院人士分析，該案勝訴機會不大，但可視為公懲會前委員長石木欽與翁茂鍾集團等勢力反撲的前哨戰，不能掉以輕心。

監院在彈劾石木欽的調查報告中指出，石木欽2011年在翁茂鍾所涉「佳和炒股案」審理期間，與翁茂鍾及其委任律師吳孟勳不當飲宴接觸。吳孟勳據此認為，調查報告不實，造成名譽受損，除求償100萬，還要求在四大報登報道歉，監察院已委託律師詹順貴辯護。

監院表示，已收到翁茂鍾案查案監委王美玉、高涌誠的法院通知書，該案將在13日開庭審理。王美玉表示，吳孟勳是主張以「國家賠償法」第二條，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任來提告；但所有調查報告包括彈劾案文，都是合議制形成，並非查案監委就有權通過，不明白為何會主張要告查案監委。

高涌誠表示，依實務經驗，提告國賠是通常只會告該機關，連公務員一起告實屬罕見；換言之，吳孟勳屆時要能舉證查案監委是故意、有犯意地毀謗他；且監院彈劾、糾正對象是行政部門，律師並非在範圍內，調查報告中也提及多位律師，不解為何只有身為翁茂鍾辯護律師的吳孟勳大動作反應。高也說，吳孟勳認為監院以不當宴飲指控他，但調查報告中提及的的不當宴飲是形容石木欽，不是針對吳孟勳。

監院人士分析，吳孟勳主張的國賠理由薄弱，根本不是想官司勝訴，而是意在挑戰關鍵證物翁茂鍾筆記本真實性；縱使官司輸了，也想藉由過程中，讓法院來認定翁茂鍾「死亡筆記本」所記錄的部分內容與事實有出入，來作為石木欽案日後其他案件的有利證據。

監院人士表示，監院在調查時，早已透過多重管道確認筆記本為真，吳孟勳與翁茂鍾的盤算不會行得通；而從近來石木欽、翁茂鍾動作頻繁研判，石木欽將來在職務法庭上請翁茂鍾來作證的機會相當高，呼籲司法院職務法庭要體認到這是社會矚目案件，有必要採取公開審理，讓該案在社會大眾檢視下進行。