快訊

「愛馬仕姐」發文道歉 一句話又惹怒網友：毫無誠意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁茂鍾律師吿監院要求國賠 監院人士：反撲勢力前哨戰

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

石木欽案持續延燒。監察院證實，富商翁茂鍾委任律師吳孟勳認為監察院調查不實，名譽受損，提吿並要求國賠求償100萬元，13日開庭。監院人士分析，該案勝訴機會不大，但可視為公懲會前委員長石木欽與翁茂鍾集團等勢力反撲的前哨戰，不能掉以輕心。

監院在彈劾石木欽的調查報告中指出，石木欽2011年在翁茂鍾所涉「佳和炒股案」審理期間，與翁茂鍾及其委任律師吳孟勳不當飲宴接觸。吳孟勳據此認為，調查報告不實，造成名譽受損，除求償100萬，還要求在四大報登報道歉，監察院已委託律師詹順貴辯護。

監院表示，已收到翁茂鍾案查案監委王美玉、高涌誠的法院通知書，該案將在13日開庭審理。王美玉表示，吳孟勳是主張以「國家賠償法」第二條，公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任來提告；但所有調查報告包括彈劾案文，都是合議制形成，並非查案監委就有權通過，不明白為何會主張要告查案監委。

高涌誠表示，依實務經驗，提告國賠是通常只會告該機關，連公務員一起告實屬罕見；換言之，吳孟勳屆時要能舉證查案監委是故意、有犯意地毀謗他；且監院彈劾、糾正對象是行政部門，律師並非在範圍內，調查報告中也提及多位律師，不解為何只有身為翁茂鍾辯護律師的吳孟勳大動作反應。高也說，吳孟勳認為監院以不當宴飲指控他，但調查報告中提及的的不當宴飲是形容石木欽，不是針對吳孟勳。

監院人士分析，吳孟勳主張的國賠理由薄弱，根本不是想官司勝訴，而是意在挑戰關鍵證物翁茂鍾筆記本真實性；縱使官司輸了，也想藉由過程中，讓法院來認定翁茂鍾「死亡筆記本」所記錄的部分內容與事實有出入，來作為石木欽案日後其他案件的有利證據。

監院人士表示，監院在調查時，早已透過多重管道確認筆記本為真，吳孟勳與翁茂鍾的盤算不會行得通；而從近來石木欽、翁茂鍾動作頻繁研判，石木欽將來在職務法庭上請翁茂鍾來作證的機會相當高，呼籲司法院職務法庭要體認到這是社會矚目案件，有必要採取公開審理，讓該案在社會大眾檢視下進行。

監院調查石木欽案被吿並非頭一遭，去年9月監院通過彈劾石木欽時，即有監委透露因調查該案收到律師函，但監察院是社會的良心，仍會站出來對這起牽涉廣泛的現代版「百官行述」加以釐清真相。

翁茂鍾。聯合報系資料照片
翁茂鍾。聯合報系資料照片

翁茂鍾 石木欽 律師

延伸閱讀

富商翁茂鍾買通官警包庇社會勞動 凌晨遭聲押禁見

翁茂鍾案進度 法務部4月初公布調查結果

遭爆「司法界巴菲特」 石木欽告周刊求償千萬結果出爐！

石木欽們判案 受害者無法要求再審？立委盼修法

相關新聞

翁茂鍾律師吿監院要求國賠 監院人士：反撲勢力前哨戰

石木欽案持續延燒。監察院證實，富商翁茂鍾委任律師吳孟勳認為監察院調查不實，名譽受損，提吿並要求國賠求償100萬元，13日...

翁茂鍾易服勞役疑似包庇造假 翁及退休副所長遭聲押

佳和集團董事長翁茂鍾涉2002年間因涉及共同炒作佳和炒股案被判刑1年定讞，得易服勞役，台高檢日前重新檢視該案卷宗時，發現...

人夫與小三產下一女辦認領還帶回家 原配求償獲賠60萬

已婚的呂姓男子與小三王女婚外情，3年前王女產下一女，去年呂男認領幼女，經呂的妻子蔡女請求損害賠償，要求呂與王女賠償新台幣...

台南角頭告別式 查獲6通緝犯

台南市安平區角頭陳建文2月遭昔日小弟蔡秉逸槍殺，昨天舉行告別式，近3千人前來弔祭，警方為防滋事動員逾600名警力蒐證戒備...

鐵軌停駛 山老鼠製台車運扁柏

吳姓、葉姓男子涉嫌在阿里山的林班地盜伐台灣扁柏，利用維修停用的眠月線鐵軌，自製台車運下山節省人力；警方獲報，上月卅日埋伏...

殺應召女棄屍 冷血凶手判無期

林姓男子約林姓女子在汽車旅館性交易，掐住林女頸部致昏迷，再抱進浴缸溺斃後棄屍，稱不滿林女出軌而氣憤失手殺人。新竹地院審理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。