人夫與小三產下一女辦認領還帶回家 原配求償獲賠60萬

已婚的呂姓男子與小三王女婚外情，3年前王女產下一女，去年呂男認領幼女，經呂的妻子蔡女請求損害賠償，要求呂與王女賠償新台幣100萬元，台中地院法官以審酌呂及王女侵害蔡女配偶權期間非短，加害情節非輕，造成蔡女精神痛苦程度非淺，判決呂男及王女連帶賠償新台幣60萬元。可上訴二審。

蔡女主張，她與呂男於22年前結婚，育有2名子女，呂於2017年與王女發生性行為，進而於2018年5月生下一女。蔡女2020年10月27日返家時，發現王女及年幼女兒在他家中，事後察覺呂男於2020年5月22日認領幼女，與王女共同行使負擔親權。遂請求損害賠償，要求呂男及王女連帶賠償新台幣100萬元。

呂男表示，他與蔡女婚姻不睦，歸責於蔡女，他與王女係在考量不影響蔡女前提下，履行對女兒扶養義務，並不是惡意侵害蔡女配偶權，故蔡女請求慰撫金過高，應予酌減等。王女表示「我沒有想傷害任何人，我也感到難過」。