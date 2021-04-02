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翁茂鍾易服勞役疑似包庇造假 翁及退休副所長遭聲押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團董事長翁茂鍾涉2002年間因涉及共同炒作佳和炒股案被判刑1年定讞，得易服勞役，台高檢日前重新檢視該案卷宗時，發現翁竟於短短9月間，即將合計2196小時社會勞動執行完畢，疑似員警包庇放水，檢方昨天總計傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，翁的秘書及南檢已離職及現職觀護佐理員17人，訊問後，認翁與已退休前楊姓副所長同謀聲押禁見。

另時任該分駐所徐姓、曾姓、駱姓及已退休張姓員警各具保10萬元，已離職林姓觀護佐理員具保8萬元。

台高檢檢察官日前重新檢視該案卷宗時，發現翁茂鍾竟於2002年1月至9月間，即將合計2196小時社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實情形，經核對相關資料後，認他應有未依規定前往社會勞動機構即麻豆警分局官田分駐所執行，該分駐所督導人員卻將記載為按時執行，將全案發交台南地檢署偵辦，分由檢察官郭書鳴負責主辦。

台高檢3月31日指派11位檢察事務官南下協助，南檢則由檢察長葉淑文親自領軍，率領2位主任檢察官及6位檢察官協同，由檢察官郭書鳴指揮南下協助11位檢察事務官、南檢19位檢察事務官與行政科室同仁偵辦此案，並請警政署政風室協助函調相關資料。

昨天清晨，南檢主任檢察官、檢察官及30位檢察事務官同步傳訊，總計傳訊被告16人，證人1人，函調處所6處。傳訊對象除翁外，尚有8名現職員警、5名退休員警、翁的秘書，以及南檢已離職及現職觀護佐理員等人。

經檢察官訊問後，認翁涉嫌與該分駐所已退休的前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁得以提前將應執行時數執行完畢，涉犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊均聲請羈押禁見。

另時任該分駐所的徐姓、張姓（已退休）、曾姓、駱姓員警各具保10萬元，已離職的林姓觀護佐理員則具保8萬元。

經檢方訊問後，認翁茂鍾及已退休前楊姓副所長同謀聲押禁見，另時任該分駐所4名員警各具保10萬元，已離職林姓觀護佐理員具保8萬元。圖／本報資料照
經檢方訊問後，認翁茂鍾及已退休前楊姓副所長同謀聲押禁見，另時任該分駐所4名員警各具保10萬元，已離職林姓觀護佐理員具保8萬元。圖／本報資料照

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