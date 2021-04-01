9個月服完2196小時勞動！警察包庇翁茂鍾「造假」時數

佳和集團董事長翁茂鍾因筆記本記載和多名司法官不當飲宴，引爆「百官行述」案；台灣高等檢察署調查發現翁茂鍾炒股被判刑1年確定，但他易服社會勞動卻「造假」，多名警察集體包庇，讓他在9個月內服完2196小時社會勞動，高檢署發交台南地檢署偵辦，並指派11名檢察事務官支援。

高檢署指出，翁茂鍾2012年因炒作佳和公司股票、填製不實會計憑證，被高等法院判刑1年確定，檢方准予他易服社會勞動而免入獄，但他在2012年1月至9月短短9個月服完2196小時社會勞動，疑有不法情事，調閱清查相關卷證後，發現有數名公務員涉犯偽造文書等罪嫌，因此發交台南地檢署偵辦。

據了解，社會勞動一天最多6小時，若翁茂鍾一年365天全年無休，也才服完2190小時，但他卻在短短9個月內執行完畢，簡直不可能；另翁茂鍾服社會勞動須至派出所報到，因此有多名警察涉嫌包庇他「造假」社會勞動時數，而被檢方約談到案，其中是否涉及貪汙罪，仍待檢方調查中。

高檢署指出，翁茂鍾勾結不肖公務員逃避刑罰制裁，破壞立意良善的社會勞動制度，惡性重大，檢方必依法從嚴偵辦，以維綱紀；翁茂鍾扭曲濫用社會勞動制度，不肖公務員涉嫌刻意替翁茂鍾量身定做、虛偽作假，逃避刑罰制裁，破壞制度， 嚴重斲傷司法公信力，惡性重大。