水泥工缺錢淪詐欺車手 騙7旬翁得手100萬
76歲劉姓老翁日前接獲不明來電，稱其因缺繳電信費，個資遭盜用且涉及刑案，須將金融帳戶內存款交付監管才能證明清白，劉翁信以為真，依指示交付100萬元款項後發覺異狀，經報警處理，警方循線查獲涉案陳姓男子，詢後依違反洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，持續追查其餘詐欺共犯。
警方調查，詐騙集團成員3月3日撥打電話給劉翁，自稱中華電信客服人員，指劉翁個資遭盜用還涉及刑案，必須將金融帳戶內款項交付監管才能自清，以此話術哄騙劉翁，再指示劉翁領出積蓄，到特定地點進行面交，得手100萬元現金。
劉翁事後到住家轄區中正二分局廈門街派出所報案，警方獲報後循線追查，3月24日上午8時許在新北市土城區一處工地查獲36歲陳姓男子到案。
據悉，陳男平時是工地水泥工，經濟狀況並不穩定，先前他上網看到借貸廣告，致電聯繫後卻被告知，其信用破產無法借貸，但借貸公司表示，若陳男幫忙「送貨」，就能賺取高額薪資，陳男答應送貨，在平時施工期間趁隙外出面交取款，就此成了詐欺車手。
警方表示，員警拘獲陳男到案時，得手百萬元款項已匯出給上游收水手，詢後除將陳男依法送辦，也正擴大追查其餘詐欺成員，瓦解詐欺集團。民眾如接獲健保局、電信局、檢察官及警察單位，以致電方式提及「涉及刑案」「監管帳戶」「偵查不公開」等關鍵字，約定保密面交或賄款交付財物，皆為詐騙手法，應立即報警處理，警方對於相關不法行為定將嚴查究辦。
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