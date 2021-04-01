烏龍檢舉婚外情！男法官偷拍女法官反遭判刑5月
桃園地院刑事庭法官蔡政佑疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長邱瑞祥檢舉，事後才知烏龍一場，曾女堅持提告；桃園地院審酌，蔡派任法官9年，卻偷拍同僚電腦，嚴重侵害隱私，知法犯法、破壞司法信譽，今依2個妨害秘密罪判他有期徒刑5月，可上訴。
蔡上月30日由法官評鑑委員會決議，由司法院送職務法庭審理，建議撤職，蔡的法官職位仍否保住，最終雖仍由職務法庭判決結果認定；但蔡今再被依妨害秘密判刑5月，依據公務人員任用法，判處有期徒刑以上確定，不得任用，也就是說蔡勢必上訴二審，力拚和曾女和解求處緩刑。
全案起因於，曾女家人有醫療需求，蔡介紹在某知名醫院任職的巫姓男子給曾認識，但蔡不知2人當時均已無婚姻關係，也不清楚他們擦出火花交往，去年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾電腦跳出巫傳LINE稱曾「老婆」，還有極度私密照片，誤認曾有婚外情，就偷拍對話向院長檢舉。
曾經院長約談才知遭偷拍，她解釋根本無婚外情一事，為抓出偷拍者還自行在電腦架設微型攝影機，果真拍到蔡二度窺竊對話，曾氣的直赴桃園地檢提告妨害秘密，為此檢方還首度搜索桃園地院，去年11月偵結依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡。
桃園地院經2次開庭審理，曾女數度哽咽稱「名譽對法官而言有多重要」，對於蔡致歉她更大喊「我不接受！」直言「不能原諒他」，表示蔡現在所受痛苦都是自行招致，要求法院從重量刑。
桃園地院審酌，蔡是本院刑事庭法官，案發時已經派任法官9年多，其無故檢視同僚電腦，並以手機偷拍私密照、非公開對話，已嚴重侵害他人隱私，屬知法犯法、破壞司法信譽，且蔡、曾彼此為同事，蔡無權窺探偷拍。
桃院認為，就算蔡懷疑曾婚外情，曾對於自己隱私保障仍有一定合理期待空間，仍非得由蔡任意侵害，顯見蔡欠缺尊重他人隱私權觀念，且蔡得知院長行政調查結果後，又憑主觀臆測再次偷拍，考量蔡僅部分坦承，其餘表面認罪，卻未全盤托出經過，審理時編纂卸責之詞，難認徹底悔悟。
桃院也考量，蔡當庭向曾道歉，但未獲對方原諒，曾也請求從重量刑，兼衡蔡政佑無前科、犯案動機等一切情狀，擔任法官等、未達成和解等，依2個竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位罪，各判他4月、3月，合併執行5月，得易科罰金。
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