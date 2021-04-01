男子涉冒充律師接案 詐騙167萬元被起訴

林姓男子未取得律師資格卻涉印製掛有律師事務所頭銜的名片，欺騙民眾委任他打官司，不法獲利新台幣167萬元。士林地檢署今天依律師法及刑法詐欺、偽造文書等罪嫌起訴林男。

起訴指出，林姓男子曾從事律師事務所業務，但不具律師資格，離職後涉嫌印製掛有律師事務所頭銜的名片，使民眾誤信他為執業律師，進而委任他進行民刑事訴訟。

檢調去年針對林男發動搜索，扣得民刑事委任契約2份、民事委任狀53份及刑事委任狀12份，訊後諭令林男以新台幣10萬元交保。

檢方查出，林男因無律師資格，無法到法庭執業，僅協助當事人撰寫訴狀，自民國105年起，共詐騙120名民眾，不法所得約167萬元；林男坦承不諱，檢察官今天依詐欺等罪嫌將他起訴。