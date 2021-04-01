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縱火母死姊重傷案開庭 男嫌稱「槍斃我好了」

中央社 / 台北1日電

新北市林姓男子因故與姊姊爭吵後，涉潑汽油在自家彩券行縱火導致母親被燒死、姊受重傷，一審判林男17年。二審今天開庭，林男表示，很後悔犯下大錯「乾脆槍斃我好了」。

全案緣於，新北市新店區中興路三段1家彩券行去年1月28日晚間發生火警，火場在1樓，波及旁邊的洗車場、銀行等，大火還造成在房間逃避不及的彩券行老闆娘身亡，彩券行老闆的37歲女兒雖自行逃出，但四肢大面積遭到3度燒燙傷。

檢警調查，涉嫌潑灑汽油並放火者是彩券行老闆的兒子、林姓男子，林男犯後刪除監視器畫面並變裝逃亡，但翌日落網；林男供稱與姊姊爭吵後離家購買汽油，返家朝姊姊潑灑汽油後用打火機引燃火勢。

一審依殺害直系尊親屬等罪，判處林男17年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭。

林男庭上表示，很後悔犯下大錯「乾脆槍斃我好了」，事發至今有寫信向姊姊、受波及的鄰居道歉，但都沒收到回應。

辯護人指出，林男先前就曾有潑灑汽油嚇唬家人行為，這次是因與姊姊吵架，姊姊拿板凳攻擊林男，一時情緒來才朝姊姊潑汽油並點火，只是為了嚇唬姊姊，並沒有殺人犯意。

辯護人聲請傳喚彩券行老闆、林男的父親作證，主張因為起火不久，林男的父親曾潑水救火但無用，反而恐導致火勢擴大，想確認具體潑水水量、位置及方向等，後續再聲請相關單位鑑定，以便確認火勢蔓延狀況是否不能全歸責於林男。

法官崔玲琦諭知，此件為家庭慘劇，林男應認真思考，此犯行危害嚴重，若無深切自我反省，是不可能刑度下降。另訂於22日傳喚林男的父親到庭作證。

彩券行

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