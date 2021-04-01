聽新聞
test
0:00 / 0:00
律師事務所業務假冒律師接案 3年騙167萬遭檢察官起訴
50多歲林姓男子本在桃園的「徵頡律師事務所」當業務，離開後卻假冒該所律師在台北市接案，3年多來共120名委任人受害，林不法所得約167萬，士林地檢署去年5月前往他的住處查扣委任人私章、民、刑事委任契約及委任狀，偵結將他依違反律師法、詐欺、偽造文書罪嫌起訴。
據了解，林男自行印製「徵頡」律師事務所名片，偽造印章假扮律師接案，2016年9月開始到台北市內湖區行騙，替委任人寫訴狀、法律諮詢，甚至陪到法院出庭，但一直都未進入法庭開庭。
而林的案件來源多是委任人口耳介紹，利用「徵頡」律師事務所名號，他的其中一名委任人發現異狀，向新北市調查處檢舉惡行。
林偵訊時坦承犯行，檢察官也傳訊「徵頡律師事務所」的賴姓主持律師，賴律師證實林曾在他的事務所打工，是從事業務工作。
士林地檢署認為，林未取得律師資格，卻涉嫌偽造其他律師事務所印章，及印製掛有律師事務所頭銜的名片，藉以博取民眾信賴，讓民眾誤以為他是執業律師，進而委任進行民、刑事訴訟，依違反律師法、詐欺罪將林起訴。
士檢呼籲，民眾接洽律師時，務必確認對方是否具備合格證照，以免受騙，並確保能獲得合法專業的法律服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言