律師事務所業務假冒律師接案 3年騙167萬遭檢察官起訴

50多歲林姓男子本在桃園的「徵頡律師事務所」當業務，離開後卻假冒該所律師在台北市接案，3年多來共120名委任人受害，林不法所得約167萬，士林地檢署去年5月前往他的住處查扣委任人私章、民、刑事委任契約及委任狀，偵結將他依違反律師法、詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

據了解，林男自行印製「徵頡」律師事務所名片，偽造印章假扮律師接案，2016年9月開始到台北市內湖區行騙，替委任人寫訴狀、法律諮詢，甚至陪到法院出庭，但一直都未進入法庭開庭。

而林的案件來源多是委任人口耳介紹，利用「徵頡」律師事務所名號，他的其中一名委任人發現異狀，向新北市調查處檢舉惡行。

林偵訊時坦承犯行，檢察官也傳訊「徵頡律師事務所」的賴姓主持律師，賴律師證實林曾在他的事務所打工，是從事業務工作。

士林地檢署認為，林未取得律師資格，卻涉嫌偽造其他律師事務所印章，及印製掛有律師事務所頭銜的名片，藉以博取民眾信賴，讓民眾誤以為他是執業律師，進而委任進行民、刑事訴訟，依違反律師法、詐欺罪將林起訴。