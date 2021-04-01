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口交到嘴痠喊「不要」 天真男以為感情昇華卻成泡影

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

35歲吳姓男子用交友軟體約來女網友小C（化名）見面，兩人首次碰面就在車上親熱，小C還幫吳男口交到嘴痠喊「不要」，天真的吳男以為兩人感情從那天起昇華，沒想到最後卻被小C控告性侵，原來是小C不滿吳用假照片和她認識，後來吳男拿出兩人對話紀錄證明清白，高雄地檢署偵結，以罪證不足理由不起訴吳男。

檢方調查，吳男、小C兩人透過交友軟體認識，兩人對話時互稱老公、老婆，感情相當甜蜜；去年10月10日深夜，吳男鼓起勇氣邀小C出來見面，吳男開著車載著小C繞行高雄市區，開到高雄市苓雅區某公有市場前，兩人見四下無人，親吻、擁抱、愛撫樣樣都來。吳男打算更進一步，將手指伸入小C下體愛撫，因小C喊痛叫停，最後僅用嘴幫吳男解慾。

天真的吳男以為兩人感情從那天起昇華，沒想到最後卻被小C控告性侵，小C指控，當天見面後，她很氣吳男用假照片跟她認識，但吳在聊天時透露他有柔道段位，可以1打5，讓她感到害怕，吳曾提議去旅館，但擔心到旅館後會發生其他事情，為了保護自己才沒有答應，因吳男忍不住想要插入，是她堅決反對才被他逼著口交。

吳男偵查時喊冤，吳男辯稱，小C說她很痛以後，他就將手指退出，且口交前小C只有表示她不太會用嘴，沒有明確拒絕說「不」，感覺不是真的不要，他才沒有停止，吳還拿出兩人對話紀錄，證明自己的清白。

檢方勘驗兩人對話紀錄，發現小C事發後雖然封鎖吳男訊息，但隔兩天就解封，吳男曾傳送「為什麼兩天不理我又出現」、「我這兩天在找寺廟準備出家了」，小C回稱「幹麻出家，你第一天就犯色戒」、「住持會打死你」。

檢方認為，吳男事後再與小C聊天時，仍認為當天是因為小C喊痛才停止，並非是小C反抗才罷手，認定吳男沒有強制猥褻、性交犯意，小C未提其他證據證明吳男犯行，全案偵結不起訴。

高雄地檢署勘驗兩人對話紀錄，認為當時並非是小C反抗吳男才罷手，定吳男沒有強制猥褻、性交犯意，不起訴吳男。記者張議晨／攝影
高雄地檢署勘驗兩人對話紀錄，認為當時並非是小C反抗吳男才罷手，定吳男沒有強制猥褻、性交犯意，不起訴吳男。記者張議晨／攝影

交友軟體 性侵

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