暑假嘿咻3次讓15歲小女友懷孕娶回家 法院判緩刑2年

嘉義青年大雄與15歲女學生小花（2人皆為化名）為男女朋友，去年7到9月暑假期間，他3次將小花帶回嘉義市住處，在小花同意下發生性關係，造成小花懷孕，大雄雖決定與小花成婚，仍被依對14歲以上未滿16歲少年性交罪起訴，法官認定大雄做3次共3罪、各判刑3月，應執行有期徒刑6月，緩刑2年。

15歲少女小花去年2月認識嘉義市青年大雄，雙方情投意合，去年7月至9月，大雄將小花帶回嘉義市住處，2人發生3次性關係，之後小花發現疑似懷孕到醫院就診，醫院見小花年僅15歲，立即通報社會處，並轉報警局連絡家長。

雙方經多次協商、調解，大雄同意與小花結婚，但因小花未滿16歲，警方接獲通報後，依法將大雄起訴，檢警偵訊時，大雄坦承犯行讓小花受孕懷胎，2人已結婚，小花表示無欲追究大雄刑事責任，小花父親亦表示願給其機會、同意大雄緩刑。

院方認為，大雄對小花性行為3次，時間均不同，應分別處罰，但應是一時失慮，透過緩刑應能使其知所警惕、無再犯之虞，依法宣告緩刑2年，且應接受法治教育4小時，緩刑期內付保護管束。

嘉義地院少年法庭法官洪裕翔表示，4月2日開始是清明連續假期，校園學生也開始放春假，呼籲年輕朋友多參與正當休閒活動，避免涉足不當場所，家長們也應注意青少年假期生活，年輕男女更應相互提醒，只要與未滿16歲男女發生性行為都有罪責。