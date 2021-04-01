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工人白天喝高粱晚上買糖果忘付帳 檢方酒駕起訴判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

彰化縣林姓男子2年多前在嘉義縣某工地飲用高粱酒後，晚間駕車至雲林縣一商行購買糖果，購買糖果時忘記付款，延生糾紛，林到案後自首，檢方認他受體內酒精成分影響，致其注意力及記憶力顯著下降，不能安全駕駛起訴，一審認證據不足判林無罪，檢方不服上訴，台南高分院再次依證據不足駁回，不得上訴。

雲林地院審理時，林否認有不能安全駕駛動力交通工具罪嫌，辯稱當天他只喝1 杯高粱酒，喝得不多，又沒有酒測，「怎麼知道我有超標？」。

江姓老闆證稱，當天林到他店買酒時，應該是正常狀況，沒有聞到酒味。案發當時，林至其經營店家買酒時，沒有飲酒後意識不清徵狀。

經勘驗店家監視器，林駕車進入畫面，從駕駛座開門下車，未關門便走入店內，對江說話，神色正常、步伐穩定；林左手順勢拿起1罐放置在折疊桌的商品放入車內，隨後又折返回店門口，再次拿取另1罐商品放入車內後…隨後轉身自身後折疊桌再拿起另一罐商品，返回駕駛座開車離去，其駕駛該車輛行駛直線並無偏移，且逐漸加速離去。

台南高分院再次勘驗該畫面，發現林進入店內向江購酒，兩人對答流暢，可知林案發當時步伐穩定、神色正常，駕車未見蛇行、車輛飄移，與江所證述內容相符，且無任何其他情事足以證明林有不能安全駕駛情形。

合議庭認為，購買商品忘記付款原因甚多，非僅因飲酒致不能安全駕駛交通工具一種，且林稱僅喝1 杯高粱酒，當日也未經酒測，而林吐氣所含酒精濃度是否達每公升0.25毫克，令人存疑。

合議庭指出，林雖有酒後駕車行為，但是否已達「不能安全駕駛」程度，仍令人存疑，檢方所提出證據，仍不足認定林有罪，駁回檢方上訴，不得上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南高分院指出，林雖有酒後駕車行為，但是否已達「不能安全駕駛」程度，仍令人存疑，駁回雲林檢方上訴，不得上訴。圖／本報資料照
台南高分院指出，林雖有酒後駕車行為，但是否已達「不能安全駕駛」程度，仍令人存疑，駁回雲林檢方上訴，不得上訴。圖／本報資料照

酒精 酒測 監視器

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