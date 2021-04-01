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網路休閒美食業者為省電 在電表箱動手腳竊電判刑6月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市大里區某家網路休閒美食館莊姓業者，2017年底委由特定對象打開電表內的封印鎖，動手腳使得用電度數失準，經台電稽查員發現電度表遭加工，扣得電度表電流結線及經加工之封印鎖，查出莊竊電11萬餘元，台中地院今天依詐欺得利罪將莊判刑6月，得易科罰金，沒收犯罪所得11萬2013元。可上訴二審。

法官審酌，莊男（33歲）貪圖減少電費支出，以改造電表方式，獲取短繳電費，造成台電公司損失，破壞整體用電公平性，被告所為實在不該；又斟酌他犯後否認犯行，且迄未能繳付追償電費予台電公司等犯後態度；並考量他無工作，負債約2000萬元，與妻子育有2名年幼子女，家中經濟狀況不佳，予以判刑，以資懲儆。

判決書指出，莊男於2015年7 月間起至2018年9 月21日止，在台中市大里區經營網路休閒美食館，為減省電費支出於2017年12月間，委由特定對象將電表箱封印鎖打開後，再以不詳器具，將電度表前比流器至電度表電流結線1S與3L處折斷加工，使計量器測得用電度數失準。

致使台電公司人員，於2017年12月至2018年9月各期收費時，僅依該不正確度數計價收費，使莊詐得該期間少繳電費的利益新台幣11萬2013元。2018年9 月11日下午，台電公司稽查人員會同員警前往稽查，發現電度表遭加工，並當場扣得該電度表電流結線及經加工之封印鎖。

莊姓業者否認破壞電度表詐欺得利犯行，辯稱「我不知道電度表加工是何人所為，我沒做過這件事，經營網咖時我都是正常繳納電費」，法官不採信，予以判刑。

網路休閒美食館莊姓業者，委由特定對象打開電表內的封印鎖，動手腳使得用電度數失準，經台電稽查員發現電度表遭加工，查出莊竊電11萬餘元，台中地院今天依詐欺得利罪將莊判刑6月，沒收犯罪所得11萬2013元。圖／本報資料照
網路休閒美食館莊姓業者，委由特定對象打開電表內的封印鎖，動手腳使得用電度數失準，經台電稽查員發現電度表遭加工，查出莊竊電11萬餘元，台中地院今天依詐欺得利罪將莊判刑6月，沒收犯罪所得11萬2013元。圖／本報資料照

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