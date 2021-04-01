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全家迷信鬼神！逆子殺母焚屍慘被乩童「神明降駕」虐死

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

在雲林縣開設神壇的男子陳信宏利用「乩童」身分取信女子郭宜萱和母親、弟弟一家人，他除要求郭弟親手打死母親，再共同焚燒棄屍外，事後他再度動手持棍棒活活打死郭弟，最高法院依傷害致死罪判刑8年定讞。

陳勝宏自稱有乩身體質，開神壇替人問事，和女友、弟弟陳伯安和女友同住；郭宜萱因和前夫有糾紛，帶著母親、弟弟和3名子女被陳勝宏收留，也因沒有經濟來源，加上迷信鬼神之說，對陳勝宏非常順從。

陳勝宏向郭宜萱、郭弟宣稱郭母是壞人、要把大家害死，天地不容，連神明都看不下去，2019年6月18日要求郭弟不斷毆打母親，導致顏面流血、肋骨骨折，傷重癱軟在沙發上；郭女全程目睹卻消極不報案，造成母親傷重身亡。

陳勝宏、陳伯安、郭弟將郭母遺體棄置堤防下，再潑汽油點火燒毀，郭女再向警方報案，謊稱母親失蹤，直到一名拾荒者發現郭母的骨骸後報警處理，警方調查確認郭母身分。

另外，陳勝宏、陳伯安早已不滿郭弟破壞家具、生活習慣差，而多次毆打郭弟，甚至打到耳朵出血住院手術；三人共同棄屍後，陳勝宏、陳伯安對郭弟嫌惡加深，而郭弟畏懼神鬼報應之說，不敢反抗，任由他們以神明降駕處罰為由，變本加厲拿棍棒、徒手痛毆。

2019年7月28日，郭弟在房間便溺，被陳伯安毆打後癱軟坐在床邊矮凳休息，待陳勝宏返家，再度質問並要求郭弟起身，他狂賞郭弟巴掌，造成郭弟昏迷倒地；陳勝宏緊急將郭弟送醫急救仍宣告不治。

雲林地方法院一審依遺棄屍體罪、傷害致死罪各判陳勝宏10月、8年徒刑，應執行8年6月徒刑；陳伯安也依遺棄屍體罪、傷害致死罪判刑8年6月；郭宜萱依遺棄直系血親尊親屬致死罪判7年4月徒刑。

除陳勝宏不服上訴，陳伯安、郭宜萱均未上訴而定讞；台南高分院二審駁回陳勝宏上訴，維持一審判決，最高法院也認為二審認事用法無誤，判刑定讞。

示意圖／ingimage
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棄屍

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