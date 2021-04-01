青峰單飛遭前經紀人求償800萬元 法官判免賠

藝人青峰遭前經紀人林暐哲控告涉嫌違反著作權法求償800萬元，智財法院一審認為雙方合約已在107年底終止，判林暐哲敗訴；全案上訴二審後，今天早上遭智財法院駁回。可上訴。

樂團「蘇打綠」休團後單飛的吳青峰（青峰本名），遭前經紀人林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，公開演唱已授權的音樂著作，林暐哲除了提告刑事之外，也提出民事侵權行為損害賠償，合計求償新台幣800萬元。刑事部分現由台北地方法院審理中。

民事部分，智慧財產法院一審認為，吳青峰與林暐哲於107年12月6日簽訂「合約終止同意書」，並在同年12月31日發表的共同聲明中，已明確合意表示吳青峰將自主獨立決定行使著作財產權，不是林暐哲主張的「討論」而已。

至於林暐哲主張吳青峰在臉書（Facebook）批評他而請求商譽受損賠償部分，法官認為，林暐哲所主張受批評對象是他個人，而非公司，自不應由公司出面請求賠償；且公司是法人組織，實務上認公司名譽受損，無精神上的痛苦可言，不能因青峰批評林暐哲，即據此推定林暐哲的公司商譽受損。原告的請求賠償並無理由。