與富商翁茂鍾接觸 數十名法官名單是否公布7日揭曉

佳和集團董事長翁茂鍾和法界人士飲宴掀震撼，司法院1月18日公布調查報告，擬將最高行政法院前院長林奇福等7人移送監察院，但人事審議委員會認為最高法院前庭長吳雄銘無不當接觸證據，因此移6人。報告出爐後，外界仍認為「有保留」，司法院長許宗力宣示3個月內完成調查報告，人審會將在4月6、7日開會，預計7日將公布結果。

司法院1月公布的「石木欽案外案」調查報告，列出20名調查名單，其中林奇福等7人提人審會，擬送監院；不過優遇大法官蔡清遊等13人，有違失應行政懲處，但已逾5年行使期間，無法處理。這份調查報告外界不滿意，許宗力在1月20日表示未來的調查報告經人審會審議後，如認有移付懲戒或為職務監督之必要者，將分別移送監察院或為後續處置，並公布名單。

翁茂鍾有筆記習慣，遭扣押的1996年至2013年間筆記共27冊，上頭詳實記載從早至晚搭乘的交通工具、處理什麼事、會見什麼人。司法院在2月間已詢問過翁茂鍾，據了解，翁表示他本來就有記筆記的習慣，記錄每天的行程。

蔡清遊和另三名被指涉的大法官（其中一人已歿），將由大法官自律委員會審議。而上回公布的名單扣除蔡清遊外，本次人審會還將處理未曝光的數十位法官，因不少當事人會請律師到場，一天內應該無法討論完畢。

據了解，翁茂鍾的筆記本裡除記錄「詢問過法律問題」的林奇福、前公懲會委員長石木欽外，送給法官們的襯衫、營養品則記在由秘書保管的管制表上。

司法院要釐清涉入的法官與翁茂鍾接觸的時點是否在承審案件期間或前後，再來要確認接觸的次數、頻率與場合，如吃飯的場合是和誰一起吃，舉例來說，當「聚會場子裡都是法官」和「一個法官跟商人們」意義就不同。