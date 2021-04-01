聽新聞
test
0:00 / 0:00
大聯大併文曄爆內線交易 副總林春杰送辦
半導體IC通路龍頭大聯大爆發內線交易案。調查局查出，時任大聯大投資控股公司副總林春杰，明知公司欲收購文曄科技股30%股權，卻與執行長特助陳凱琳事先買進文曄股票獲利，台北市調查處昨天搜索約談5人到案，林、陳雖獲利不多，今天凌晨訊後仍依違反證交法移送台北地檢署，恐有強制處分。
大聯大控股是亞太區最大的半導體零組件通路商，旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚，代理產品供應商約3百家，全球有100個分銷據點，去年年營業額超過2百億美金。
據調查，2019年11月，大聯大以每股45.8元，以非合意公開收購第二大通路商文曄科技在外股權，引發市場議論；當時文曄科技獨董還決議，希望投資人不要參與大聯大公開收購，懷疑大聯大是非善意併購，質疑併購會違反托拉斯法。
檢調追查，大聯大於2019年11月12日在公開資訊觀測站，公告擬透過公開收購方式，以每股45.8元取得文曄科技30%股權，林春杰事先透過管道獲悉重大消息，接續買進文曄股票1萬5仟股，待到消息公開、股價大漲，再出脫5仟股，獲利3萬餘元。
陳凱琳則在同年10月得知消息後，敲單買進大聯大股票3萬2仟股，隔年2月賣出5仟股，實現獲利千餘元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言