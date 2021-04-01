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大聯大併文曄爆內線交易 副總林春杰送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

時任大聯大投資控股公司副總林春杰。記者張宏業／攝影
時任大聯大投資控股公司副總林春杰。記者張宏業／攝影
半導體IC通路龍頭大聯大爆發內線交易案。調查局查出，時任大聯大投資控股公司副總林春杰，明知公司欲收購文曄科技股30%股權，卻與執行長特助陳凱琳事先買進文曄股票獲利，台北市調查處昨天搜索約談5人到案，林、陳雖獲利不多，今天凌晨訊後仍依違反證交法移送台北地檢署，恐有強制處分。

大聯大控股是亞太區最大的半導體零組件通路商，旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚，代理產品供應商約3百家，全球有100個分銷據點，去年年營業額超過2百億美金。

據調查，2019年11月，大聯大以每股45.8元，以非合意公開收購第二大通路商文曄科技在外股權，引發市場議論；當時文曄科技獨董還決議，希望投資人不要參與大聯大公開收購，懷疑大聯大是非善意併購，質疑併購會違反托拉斯法。

檢調追查，大聯大於2019年11月12日在公開資訊觀測站，公告擬透過公開收購方式，以每股45.8元取得文曄科技30%股權，林春杰事先透過管道獲悉重大消息，接續買進文曄股票1萬5仟股，待到消息公開、股價大漲，再出脫5仟股，獲利3萬餘元。

陳凱琳則在同年10月得知消息後，敲單買進大聯大股票3萬2仟股，隔年2月賣出5仟股，實現獲利千餘元。

時任大聯大執行長特助陳凱琳。記者張宏業／攝影
時任大聯大執行長特助陳凱琳。記者張宏業／攝影
陳凱琳先生林淦偉。記者張宏業／攝影
陳凱琳先生林淦偉。記者張宏業／攝影

半導體 北市 內線交易

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