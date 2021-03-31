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過馬路未走行人穿越道害機車騎士犁田 被判拘役25天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市林姓女子過馬路沒有走行人穿越道，在距離22.8公尺處穿越車道，導致一名機車女騎士因閃避不及摔車受傷。基隆地院日前依過失傷害罪嫌判處林女拘役25天，可易科罰金2萬5千元；另被害騎士還附帶提起刑事附帶民事訴訟，求償醫藥費等相關損失。

基隆地院判決書表示，依道路交通管理處罰條例，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。

判決書指出，林女去年4月某日下午，步行經百三街時未走行人穿越道，任意穿越百三街後連經過兩個車道，一名騎士剛好騎車經過，閃避不及撞上摔車，受有左膝部擦挫傷、雙足部擦挫傷等傷勢。

警方鑑識發現林婦過馬路與機車發生車禍的地點，旁邊就有行人穿越道，距離22.8公尺，林女未依規定走行人穿越道是肇事主因。但林女向法官說，她是站在車道旁等機車過去被撞到。

她過馬路未走行人穿越道害機車騎士犁田，被判拘役25天，圖為示意圖，非事故現場。記者游明煌／攝影
她過馬路未走行人穿越道害機車騎士犁田，被判拘役25天，圖為示意圖，非事故現場。記者游明煌／攝影

基隆 車道

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