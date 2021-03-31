聽新聞
test
0:00 / 0:00
過馬路未走行人穿越道害機車騎士犁田 被判拘役25天
基隆市林姓女子過馬路沒有走行人穿越道，在距離22.8公尺處穿越車道，導致一名機車女騎士因閃避不及摔車受傷。基隆地院日前依過失傷害罪嫌判處林女拘役25天，可易科罰金2萬5千元；另被害騎士還附帶提起刑事附帶民事訴訟，求償醫藥費等相關損失。
基隆地院判決書表示，依道路交通管理處罰條例，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。
判決書指出，林女去年4月某日下午，步行經百三街時未走行人穿越道，任意穿越百三街後連經過兩個車道，一名騎士剛好騎車經過，閃避不及撞上摔車，受有左膝部擦挫傷、雙足部擦挫傷等傷勢。
警方鑑識發現林婦過馬路與機車發生車禍的地點，旁邊就有行人穿越道，距離22.8公尺，林女未依規定走行人穿越道是肇事主因。但林女向法官說，她是站在車道旁等機車過去被撞到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言