影／變更性別須經手術 伴侶盟認為強迫絕育非常殘忍

日前有跨性別者赴戶政事務所申請變更性別，因未進行變性手術遭拒，提訴願被駁回後又提行政訴訟，當事人今日在台灣伴侶權益聯盟（伴侶盟）律師團陪同下，至台北高等行政法院出庭。伴侶盟律師團召集人許秀雯表示，強迫跨性別者絕育非常殘忍，盼歸還選擇權。

當事人小E於2019年10月至桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，申請變更身分證性別，被戶政拒絕後提起訴願又被駁回，便於2020年3月提起行政訴訟，於同年底得知伴侶盟啟動「變更性別取消強制手術要件」行動後，主動聯繫伴侶盟律師團委託代理訴訟，今日由律師團陪同出庭。

伴侶盟表示，小E從小發現自己不一樣，大家都當小E是男生，小E卻認為自己是女生，接觸性別知識後才發現是跨性別者。然而，即便小E以女性身分生活，仍時常遇到客服在電話中問：「Ｘ先生在旁邊嗎？」或是銀行要求「本人親洽」等尷尬情況，讓小E萌生變更法律性別之意。

我國目前尚未有規範變更性別的法律，過去是依內政部函釋，要求出具2位精神科醫師診斷書，及醫院開具的變性手術證明。女變男須摘除乳房、子宮、卵巢，男變女須摘除陰莖及睪丸，不僅手術價格高昂，術後復原更會造成種種不便。