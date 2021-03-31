跨性別變更性別取消強制手術要件案 520將言詞辯論
生理男小E前年向桃園市大溪戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下要求將身分證的性別登記由男改為女，被戶政單位拒絕後提告。台北高等行政法院今下午第三度開庭，全案準備程序終結，改訂5月20日進行言詞辯論。
去年底，小E得知伴盟已開啟「變更性別取消強制手術要件」行動後，主動和伴盟律師團聯繫，並委託伴盟律師團代理訴訟。法院今下午第三度開庭，進行準備程序。
伴盟律師許秀雯主張，台灣早已簽署多項國際人權公約，過去多年來，無論是針對聯合國兩公約或是CEDAW（消除一切形式對婦女歧視公約）所進行的定期國家報告審查，來台的國際人權專家已多次明白建議台灣政府應取消強制手術要件。
許秀雯指出，以手術作為變更性別的要件，已普遍被視為是違反人權之舉，例如2017年歐洲人權法院即判決，法國要求換證必須具備「不可逆的外觀改變（手術）」的此一要件，已違反歐洲人權公約第八條保障私人生活規定。
目前，世界各國約有三十個國家，針對跨性別者變更法律性別，已取消手術作為換證要件，並立法保障跨性別者變更性別的權益，如美國、加拿大、英國、法國、德國等歐美國家。
受命法官梁瑋哲詢問，原處分是違反憲法哪些條文？律師團主張，違反憲法第7條平等權，及第22條概括自由權利，包括性別認同標誌，這是屬人格權保障範圍的延伸。性別平等教育法第2條明文規定何謂性別認同，該法律也明白揭示何謂性別認同歧視。
法官詢問，原告與妻子有生育計畫，會不對於所謂的性別認同公示化、社會化有衝突？將來三人親屬法上法律關係該如何界定？正確的權利義務關係？可否處理將來可能發生的爭議？有無外國法可提供參考？律師團表示將具狀詳細陳報。
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