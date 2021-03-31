翁茂鍾案進度 法務部4月初公布調查結果

中央社 / 台北31日電

法務部全面調查檢調人員與富商翁茂鍾不當接觸，已訪談約30多名檢調人員及翁茂鍾。部長蔡清祥今天表示「該調查的都已經調查，進行彙整及最後判定」，預計近期完成及公布。

蔡清祥下午在法務部媒體茶敘後接受聯訪時做出上述表示。法務部1月21日宣布全面調查所有疑似涉及不當違失行為的檢調人員，不問次數情節，全部清查訪談以釐清事實，會在最短時間內完成調查報告，陳送行政院轉送監察院；另對於涉及懲處事項者，並將送請檢審會審議或調查局考績會議處。

據了解，第二波調查進度（全面清查檢調涉與翁茂鍾不當接觸），訪談檢察官部分，由台灣高檢署2名政風人員負責，訪談調查官部分，則由調查局政風人員負責，約30名檢調人員完成訪談，7成為退休及離職人員，3成為現職人員，部分人員承認曾與翁吃飯及收受襯衫等禮品，多數表示年代久遠不記得，且均強調沒有違法失職；另有極少數調查官已往生。

全案起於，前公務員懲戒委員會委員長石木欽遭檢舉有風紀問題，案經台北地檢署查扣翁茂鍾27本筆記本，以查無對價關係簽結，但查出石木欽長期與翁茂鍾不當接觸。

監察院去年8月彈劾石木欽，9月提出調查報告，指從石木欽案發現眾多司法檢調高層涉與佳和集團董事長翁茂鍾不當接觸，翁運用關係求勝訴，如現代版「百官行述」，要求行政院及司法院徹查。

司法院、法務部1月間分別公布行政調查報告，認定共有40名司法檢調人員與翁茂鍾不當往來，與翁茂鍾相關4案重啟調查；司法院、法務部隨後表示將擴大清查。台灣高等檢察署則已聲請再審「諸慶恩偽造定存單案」。

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