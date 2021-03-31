房內不像正常呻吟！外送茶妹遭男持刀劫持 飯店經理衝入救出

張姓男子帶上美工刀、手銬、膠帶等性虐待玩具，用手機約來外送茶妹小A（化名）在高雄市某家飯店交易，小A入房後打算好好服務一番，未料一轉眼張男露出兇光，拿刀威脅小A交出錢包內的2900元，兩人一度在房內發生打鬥，後來飯店經理察覺房內聲音太詭異，不像正常男女歡愉聲音，闖入房間救出被壓制的小A，張男被高雄地方法院依強盜未遂罪，處5年徒刑。

判決指出，去年11月30日下午2時許，張男透過LINE和小A聯絡，小A最後同意同日晚上6點半，在高雄市某間飯店為張男服務，張還約好會帶著膠帶、玩具手銬等SM玩具赴約「助興」。

當天晚間小A準時抵達房間，沒想到剛踏進房門，準備好好服務時，張卻突然拿出預藏好的美工刀，架在小A頸部，原本用來助興的玩具手銬，轉眼銬上小A右手，再持膠帶封住口部，將小A壓制在牆邊威脅「如果妳出聲音，我就把妳殺死」。張男見小A沒辦法反抗，強搶皮夾內的皮肉錢2900元。

後來小A趁張男不注意，不顧右手銬上手銬直往飯店門外衝，卻被張男拉回，雙方在飯店扭打成團，小A秀髮還被扯下一整撮，正巧在飯店巡房的經理察覺房內聲音詭異，不像正常男女歡愉的聲音，擔心發生意外，衝入房內只見兩人打成一片，隨即報警，張男1毛錢未搶到就遭警方當場逮捕。

張男被逮時否認強盜，強調他連小A錢包都沒拿到就被抓，怎算是強盜？但高雄地院法官審理時，勘驗小A筆錄、飯店經理等人證詞，以及現場散落的女用品、零錢等，不採信張男說法。