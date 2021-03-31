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台南議員王家貞涉助理費案喊冤 基進黨：還活在黨國時代

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導

台南市國民黨籍議員王家貞因涉嫌詐領助理費160萬元，遭檢調調查，她今天表示，從政20多年，絕對經的起考驗，並質疑檢方辦藍不辦綠，至於因助理費遭法辦的民代相當多，連民進黨立委郭國文都認為法令與規範值得檢討，希望自己是惡法下最後一個犧牲者，會逆風飛行，在從政道路上繼續堅持。

台南市議會近1年多來，已有7名現任及卸任議員涉詐領助理費被偵辦，其中5名為國民黨籍、2名民進黨。

對於王家貞的說法，台灣基進台南黨部主委李宗霖表示，檢調根本沒有辦藍不辦綠，兩年前台南市東區民進黨籍前市議員陸美祈，因詐領助理費被判刑3年8個月，王家貞除了為自己的錯誤開脫，也試圖帶風向，想要將輿論導到檢方只辦藍不辦綠，代表王的腦袋還停留在黨國時期，認為司法是黨國權貴的工具，但「難道王家貞都不用檢討，為何詐領助理費的以國民黨議員居多？」

王家貞被控涉嫌詐領助理費，台南檢調發現她在台南縣市合併升格後的第2屆台南市議員任內，涉嫌以少報多詐領助理費約160萬元，檢方29日傳喚王家貞及辦公室景姓女主任等14人到案說明，王家貞及景女昨天分別以50萬、10萬元交保。

王家貞今天舉辦記者會，為自己喊冤，表示自己從政20多年，一向清廉自持，絕對沒有詐領助理費，懷疑是自己因為問政擋了別人的財路，而遭人以助理費問題檢舉，面對司法當然恐懼，但絕不會被打敗。

她表示，不少民代都因為助理費問題，而被以貪汙治罪條例偵辦，助理補助費與為民服務費用的使用，原本就有爭議，連郭國文都在最近表示，應該從制度面做通盤的檢討及修法。

台南市議員王家貞今天出面為助理費一事喊冤。圖／議會提供
台南市議員王家貞今天出面為助理費一事喊冤。圖／議會提供

民進黨 國民黨 郭國文

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