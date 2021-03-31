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大聯大併文曄爆內線交易 檢調搜索約談副總到案
調查局台北市調查處獲報，指大聯大投資控股公司副總經理林春杰，明知該公司欲收購文曄科技股30%股權，卻與執行長特助陳凱琳事先買進文曄股票，獲利3萬餘元，今天搜索4個處所，約談林春杰、陳凱琳等5人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。
據調查，大聯大公司於2019年11月12日於公開資訊觀測站，以公告擬透過公開收購方式，以每股45.8元取得文曄科技公司股票30%股權。林春杰、陳凱琳事先透過管道獲悉重大消息，接續買進文曄公司股票15仟股，待文曄公司股價因併購消息公開大漲後，出脫5仟股，實現獲利約三萬餘元。
陳凱琳另於2019年10月間，買進大聯大公司股票32仟股，於2020年2月賣出5仟股，實現獲利千餘元，涉及內線交易。
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