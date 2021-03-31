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台南汙水下水道工人因嫌隙砍同事1死1傷 判無期徒刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南下水道傅姓工人去年9月間砍殺同事1死1傷，台南地院下午宣判，傅犯殺人及殺人未遂罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照
台南下水道傅姓工人去年9月間砍殺同事1死1傷，台南地院下午宣判，傅犯殺人及殺人未遂罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照
台南市汙水下水道工程55歲工人傅世家與47歲馬姓、39歲嚴姓同事，因工作問題有嫌隙，去年9月19日駕車前往五金賣場購買長刀一把後，返回永康區工作地點，持刀向馬揮砍後，再轉往800公尺外工地揮砍嚴，經警到場將兩人送醫，馬傷重不治，檢方依殺人及殺人未遂罪嫌起訴，傅認罪，台南地院下午宣判，判傅無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

台南地院合議庭審理時，傅表示「認罪」，他及辯護人主張符合自首要件。傅的辯護人指出，傅持刀揮砍嚴之後，當場喊叫在場高姓男子代為報案。辯護人進一步說明，傅因手機欠繳通話費，才叫高代為報案。符合自首要件，沒有前科，犯後深表悔悟，請求法官從輕量刑。

台南地院審酌，傅非素行不良之人，更非十惡不赦之人，素行尚佳，然僅因片面認為馬姓同事會向老闆說他閒話、壞話，且對其講話態度很差，及嚴姓同事2年前工作上爭執，一直記恨中，突生難以隱忍情緒，竟購長刀持以砍殺馬倒地後仍續以砍殺，致其大量出血而傷重不治死亡；隨後再砍殺嚴受有重創，幸經即時送醫救治始倖免於難，犯罪手段誠屬惡劣。

合議庭認為，傅殺人行為，恣意剝奪他人生命，造成無可挽回結果，並致馬家屬承受頓失親人痛苦及遺憾，永難磨滅，另嚴受有傷害亦蒙受身心重大打擊，自不可輕縱。

惟依公民與政治權利國際公約，查傅犯罪情較之其他殺人案件情節尚非屬最重大，且犯後坦承犯行已有悔悟，非無可教化，而應永久與世隔絕。

合議庭下午宣判，傅犯殺人罪，處無期徒刑，另犯殺人未遂罪則判10年徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

殺人

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