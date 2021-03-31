快訊

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷賣爸爸的山豬 抓的、吃的人都沒事只有女兒被起訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女子疑因缺錢花用，向李姓男子佯稱，父親的2隻台東種山豬要出售，李同意以1萬購買，並找來4名幫手前往劉父的豬寮抓豬，劉女事前還先帶李勘查現場，去年1月間，李與4名親友持工具抓回2頭山豬，宰殺後分送親友分食，但劉父發現後山豬遭竊後報警，警方循線查獲劉女等人到案，台中地檢署偵結，將劉女依竊盜罪起訴，李姓男子等5人因不知情，獲不起訴。

起訴書指出，劉姓女子（47歲）的父親在太平區的豬寮內，有飼養2隻台東種的山豬，前年12月間，劉女向李姓男子謊稱，豬寮內的2隻山豬，父親要出售，每隻要賣2萬，最後談妥以2隻1萬元的價格出售，去年1月3日下午5時許，劉女先帶李等人前往豬寮，確認位置。

隔天凌晨3時許，李姓男子再找來何姓男子等4名親友，分別持鋼索線、黑色膠帶、原住民刀等器具，開車將2隻山豬載離現場，並宰殺後分送給親友食用完畢，劉父發現豬寮有山豬遭竊後，調閱監視器，並報警處理。

警方循線找到李姓男子等人，李辯稱，是劉姓女子宣稱已取得父親同意賣豬，他才找人去豬寮抓豬，不知道劉女未取得父親同意。

劉姓女子到案後辯稱，她當時跟李姓男子等人到豬寮時，是要抓其他的豬，看到父親飼養的2隻山豬時，只是跟李開玩笑「1隻2萬賣掉」，實際上沒有真的要賣豬，不過李事後有付1萬元，她有收下。

台中地檢署偵結，認定劉姓女子涉竊盜罪，依法起訴，另外李姓男子等5人，無證據顯示知情，處分不起訴。

台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子去年1月間未經父親同意，將2隻山豬賣給李姓男子等人，台中地檢署今依竊盜罪起訴。記者陳宏睿／翻攝

竊盜 台東 監視器

延伸閱讀

台南「蘇大媽」申請易科罰金被駁發監執行 再聲明異議

影／台中女大生集資百萬投資博奕 血本無歸報警抓32人

高中情侶廁所「四腳獸」遭偷拍 校方涉隱匿偷拍學生

阿伯行竊小吃店辯有留500 業者出示監視器控「胡扯」

相關新聞

論文門案／北檢認證的有論文及學歷！彭文正污衊蔡英文遭起訴

媒體人彭文正前年質疑總統蔡英文「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署彭出庭，他引述聖經向媒體表示，願公義行在天上如同行在...

評／健保太便宜養出奧客？醫療暴力解方不只是「刑罰」

對於醫療暴力的處置，就在倡議團體聲嘶力竭的遊說中，以嚴刑峻法的方式華麗登場。這樣的舉動固然取得了具體修法成果，但之後的醫療暴力並沒有因處罰的調整而大幅停歇。所以我們不禁要問：面對醫療暴力，亂世用重典就夠了嗎？

偷賣爸爸的山豬 抓的、吃的人都沒事只有女兒被起訴

台中市劉姓女子疑因缺錢花用，向李姓男子佯稱，父親的2隻台東種山豬要出售，李同意以1萬購買，並找來4名幫手前往劉父的豬寮抓...

台南「蘇大媽」申請易科罰金被駁發監執行 再聲明異議

台南蘇姓婦人今天上午10時在司革會人員陪同下，依台南地檢署執行傳票到案，檢察官當庭告知權利外，她也當庭聲請易科罰金及易服...

入監了！台南「蘇大媽」今天地檢署報到 檢方發監執行

台南蘇姓婦人今天上午10時在司革會創會會長莊榮兆等人陪同下，依台南地檢署執行通知書到案，並當庭提出緊急聲請書，認檢察官誤...

論文門案／污衊蔡英文被起訴 彭文正：笑話一則 會還擊政治審判

媒體人彭文正前年質疑蔡英文總統「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署今依法起訴。彭文正受訪表示，這是笑話一則，面對政治審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。