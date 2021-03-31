偷賣爸爸的山豬 抓的、吃的人都沒事只有女兒被起訴

台中市劉姓女子疑因缺錢花用，向李姓男子佯稱，父親的2隻台東種山豬要出售，李同意以1萬購買，並找來4名幫手前往劉父的豬寮抓豬，劉女事前還先帶李勘查現場，去年1月間，李與4名親友持工具抓回2頭山豬，宰殺後分送親友分食，但劉父發現後山豬遭竊後報警，警方循線查獲劉女等人到案，台中地檢署偵結，將劉女依竊盜罪起訴，李姓男子等5人因不知情，獲不起訴。

起訴書指出，劉姓女子（47歲）的父親在太平區的豬寮內，有飼養2隻台東種的山豬，前年12月間，劉女向李姓男子謊稱，豬寮內的2隻山豬，父親要出售，每隻要賣2萬，最後談妥以2隻1萬元的價格出售，去年1月3日下午5時許，劉女先帶李等人前往豬寮，確認位置。

隔天凌晨3時許，李姓男子再找來何姓男子等4名親友，分別持鋼索線、黑色膠帶、原住民刀等器具，開車將2隻山豬載離現場，並宰殺後分送給親友食用完畢，劉父發現豬寮有山豬遭竊後，調閱監視器，並報警處理。

警方循線找到李姓男子等人，李辯稱，是劉姓女子宣稱已取得父親同意賣豬，他才找人去豬寮抓豬，不知道劉女未取得父親同意。

劉姓女子到案後辯稱，她當時跟李姓男子等人到豬寮時，是要抓其他的豬，看到父親飼養的2隻山豬時，只是跟李開玩笑「1隻2萬賣掉」，實際上沒有真的要賣豬，不過李事後有付1萬元，她有收下。