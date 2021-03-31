台南「蘇大媽」申請易科罰金被駁發監執行 再聲明異議

台南蘇姓婦人今天上午10時在司革會人員陪同下，依台南地檢署執行傳票到案，檢察官當庭告知權利外，她也當庭聲請易科罰金及易服勞役，但檢方審查後認為她的狀況不適合易服勞役或易科罰金，因此發監執行。蘇婦對檢方的裁決當庭聲請異議，檢方也將轉送台南高分院審查。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，檢方寄發刑事執行傳票給蘇姓被告，傳票上有告知蘇姓被告相關權利，今天蘇姓被告到案以後，檢察官依程序告知她之前易科罰金處分因為她有脫序、妨害公務行為已被撤銷，也告知她相關應有權利，可申請易服勞動或易科罰金。