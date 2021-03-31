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入監了！台南「蘇大媽」今天地檢署報到 檢方發監執行

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南蘇姓婦人今天上午10時在司革會創會會長莊榮兆等人陪同下，依台南地檢署執行通知書到案，並當庭提出緊急聲請書，認檢察官誤信法警長不實報告，才作出撤銷准易科罰金分3期處分，檢方經訊問後，告知其權利，最後仍發監執行。

常提告的蘇姓婦人被控咆哮謾罵物理治療師案，被法院判刑5個月、得易科罰金定讞，後又持續提告多案，檢方決定不准蘇婦易科罰金，要讓蘇婦入監100天；蘇婦以檢方未給予陳述機會為由，向台南高分院聲明異議成功。

然而，蘇婦入監服刑的執行命令仍繼續執行，並在司革會創會會長莊榮兆等人陪同下報到，她報到前喊冤，指當初違反醫療法案件是診所不願受理掛號，反被患者辱罵，她持手機蒐證，未照到患者，物理治療師主張侵犯其醫療權，但她個性單純不可侵犯其醫療權。

她說，如今高分院駁回撤銷不准易科罰金入監服刑的命令，這個案件是合議制，是依法有據，但法院並未遵守相關規定。

她說，2010年因交通事故受傷，整整休養1年，不能工作，深受其害，所以她痛恨車禍，才會因此檢舉，因為這些都造成人民生命、財產損害。至於妨害公務罪，台南高分院改判1年，她表示，將再聲明異議。

法院認為，蘇婦無視醫療人員與病患權益，依違反醫療法判刑5月，得易科罰金定讞。檢方去年底傳喚蘇婦到案執行，並約法三章，要求蘇婦改正濫訴、擾亂公署行為，准予易科罰金15萬，可分3期繳納，蘇婦當場繳交第1期款項。

詎料，檢方又陸續收到蘇婦提告及擾亂公署秩序案件，決定撤銷易科罰金、要將她發監執行。蘇婦認為檢察官執行指揮不當，聲明異議3次遭駁，今年3月再提聲明異議，理由是檢察官撤銷易科罰金及分期前，未讓她陳述意見。

台南高分院合議庭認為，認蘇婦聲明異議有理由，檢察官應傳喚蘇婦補正程序，撤銷不准易科罰金的執行命令。

台南蘇姓婦人今天上午10時帶著隨身衣物，依台南地檢署執行通知書到案。記者邵心杰／攝影
台南蘇姓婦人今天上午10時帶著隨身衣物，依台南地檢署執行通知書到案。記者邵心杰／攝影
台南蘇姓婦人今天上午在司革會創會會長莊榮兆等人陪同下，依台南地檢署執行通知書到案，並當庭提出緊急聲請書。記者邵心杰／攝影
台南蘇姓婦人今天上午在司革會創會會長莊榮兆等人陪同下，依台南地檢署執行通知書到案，並當庭提出緊急聲請書。記者邵心杰／攝影
台南地檢署又陸續收到蘇婦提告及擾亂公署秩序案件，決定撤銷易科罰金、要將她發監執行，因而聲明異議。記者邵心杰／攝影
台南地檢署又陸續收到蘇婦提告及擾亂公署秩序案件，決定撤銷易科罰金、要將她發監執行，因而聲明異議。記者邵心杰／攝影

檢察官 患者

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