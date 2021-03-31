論文門案／污衊蔡英文被起訴 彭文正：笑話一則 會還擊政治審判
媒體人彭文正前年質疑蔡英文總統「論文真偽」而挨告妨害名譽。台北地檢署今依法起訴。彭文正受訪表示，這是笑話一則，面對政治審判，將會全面還擊。
彭文正表示，感謝台北地檢署檢察官黃偉將自己起訴，這正是自己出庭時的訴求，可謂求仁得仁；黃偉沒有開過調查庭，也沒有保全證據，要如何證明所言是真是假？彭說，被起訴後，這樣才不會動輒以偵查不公開湮滅證據，今後在法院可以好好把證據攤在陽光下。
彭文正昨天也在臉書發起「台灣人不吃綠共假博士這一套」大頭貼特效框，鼓勵網友動動手指，對抗假博士，讓自己的大頭貼放上「台灣人不吃綠共假博士這一套」特效框。彭文正也加註說明指出，蔡英文沒資格居高臨下對台灣人說話。
對於彭文正被起訴，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案，關於相關司法個案，將持續由律師團隊循司法程序處理。
張惇涵表示，總統府仍願不厭其煩重申，蔡英文總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。
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