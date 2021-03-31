與貪檢合謀鑽分案漏洞 律師二審判8年、褫奪公權4年
前高雄地檢署檢察官井天博（改名井樹華），遭控與轉任律師的前檢察官黃振銘合謀，利用地檢署「後案併前案」的分案規則，將黃委任的案子交由井偵辦，後來井被依貪汙收賄判刑11年半潛逃，雖黃振銘否認涉案，但高雄地院合議庭認為黃是貪汙共犯，一審依不違背職務收賄罪判8年、褫奪公權4年，黃不服上訴，高等法院高雄分院今宣判，維持一審刑度，可上訴。
高雄一家貿易公司王姓負責人與吳姓友人合資，2009年以1.9億餘元的價格標下亞太隆剛鋼鐵公司的不良債權，後來王男等人發現亞太隆剛邱姓負責人，疑似將公司查封的機台變賣，認為若依約得標恐面臨虧損，因此未依合約完成交割手續，最後承辦債權的多家聯貸銀行解除標案合約，沒收王男等人押標金、履約保證金3860萬元。
王男不滿近4千萬元押標金遭沒收，找上林姓友人商議，決定向亞太隆剛邱姓負責人提告損害債權，後來經曾任報社記者的呂姓友人牽線，找上曾任高雄地檢署檢察官的黃振銘，黃接下委任後，表明他認識檢察官，可配合盡速偵辦，但須在律師費外額外支付200萬活動費，其中50萬要先付款，王男等人也依約支付50萬元。
但王男見官司遲未有動作，請呂男牽線找上時任雄檢檢察官的井天博，允諾可支付活動費150萬元，井點頭後，呂男先後交付165萬元賄款。
井天博收到賄款後，隨即與黃振銘商議如何協助官司進行，兩人合謀利用地檢署「後案併前案」的分案規則，先由井提供手上偵辦案件被告姓名等個資，再由黃振銘以王男委任律師名義對亞太隆剛邱姓負責人提告，但訴狀被告姓名卻先填寫井手中他案的被告姓名，直到分案到井天博手中後，再聲請更正被告姓名為邱男，該案已分案，未再改分。
沒多久，井天博順利將邱姓負責人起訴，王男等人也在該案起訴後，主張邱男涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬。
一審審理時黃振銘否認與井天博勾串貪污，黃辯稱，因王男等人委任案價值4、5億元，200萬元是地檢署到一審、二審的統包費用，他僅拿50萬酬金後，王男等人就片面解除委任，沒再拿到之後費用，但因王男、吳男等人指證確實，但一審合議庭不採信黃男說法，認定黃為井天博貪汙共犯，依不違背職務收賄罪判8年、褫奪公權4年，50萬元列犯罪所得沒收。
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