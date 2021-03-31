蔡英文提作戰模式反抗「罷捷」 檢認與犯罪無關簽結

高雄市議員黃捷被視為「黑韓大將」因此被民間發起罷免，後來蔡英文總統在民進黨中常會上，指示黨公職應對罷捷案提出作戰模式，被罷捷團體認為蔡動用國家機器影響罷免提告，經高雄地檢署調查，認為蔡是在中常會發表談話，屬於「不公開」活動，全案與犯罪無關，予以簽結。

桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，黃捷變成下一個罷免對象，後來有媒體報導蔡英文在1月30日時主持中常會時，在會中下達軍令，要民進黨黨公職提出作戰模式，不能再坐視不管。

罷捷團體認為蔡的談話違反選罷法第50條及第56條第1款，大動作到高雄地檢署告發蔡英文，指控蔡的談話是指揮國家機器，企圖干擾罷免案的進行。