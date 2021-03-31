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影／台中女大生集資百萬投資博奕 血本無歸報警抓32人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓、王姓男子涉嫌租賃商辦大樓經營賭博網站，並聘請員工盜用美女照片後，營造多金假象，吸引賭客投資，有名女大生跟家人借錢集資後，投資百萬卻血本無歸，氣得報案，台中市刑大偵一隊在去年8月獲報後，展開蒐證，掌握9名被害人，去年底收網帶回涉案陳等32人，查扣贓款330萬，台中地檢署偵結，以賭博等罪嫌，起訴涉案陳等32人。

檢警調查，陳姓（34歲）、王姓男子（34歲）素行不良，都有賭博罪前科，二人涉嫌在今年初時擔任金主，在西區、西屯區租賃商辦大樓，經營賭博網站。

陳姓男子等人為擴大獲利，還在不同的商辦大樓，成立廣告、客服、推廣等部門，招攬年約20多歲的年輕人擔任廣告部門「機手」，負責於LINE、IG等社群軟體內，以美女的假帳號頭像，營造多金假象後，再以假的獲利存款，招攬會員下注或投資，事後再以「系統故障」、「報案就拿不到錢」等理由拖延時間，拒絕出金給投資人或賭客，牟取不法利益。

台中市刑大偵一隊在去年8月間獲報後，報請台中地檢署檢察官林忠義指揮，去年底收網，帶回涉案陳等32名涉案人，查扣詐騙手機、電腦、監視器、帳戶存簿、現金330萬等贓證物。

檢警調查，陳姓男子與旗下成員，在網路大量張貼「輕鬆賺錢」的貼文，以假獲利存款、入帳圖，吸引民眾註冊成為賭博網站會員，除了下注簽賭外，也吸收賭客成為投資人，等到會員投資後，再利用第三方支付公司平台，轉移至人頭帳戶或空殼公司帳戶內，隨後以網路IP跳板轉出牟利，初估不法獲利達千萬元。

檢警清查，陳經營的賭博網站，每月下注金額約有千萬元，有上千名的會員，目前已掌握9名被害人，其中有一名還是女大生，向家人、親友借錢、集資連續投資了60多次，被騙金額達100萬元，全都血本無歸。

全案在去年底將陳姓男子等32人依賭博、詐欺、洗錢、組織等罪嫌，移送台中地檢署後，檢方聲押陳、王二人獲准，全案25日由台中地檢署偵結，將陳等32人起訴。

台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，帶回32人，全案經台中地檢署偵結，依賭博等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，帶回32人，全案經台中地檢署偵結，依賭博等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子等人涉嫌在租賃商辦大樓，經營賭博網站，並招攬會員投資，台中市刑大去年底搜網，查扣手機、電腦、現金330萬等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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