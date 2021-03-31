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去年疫情初是無價之寶 軍官盜口罩重判10年2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為實名制口罩示意圖。記者陳雨鑫攝影／報系資料照
圖為實名制口罩示意圖。記者陳雨鑫攝影／報系資料照

國防部後備指揮部中校李志交督導新北市廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷口罩、賣友人，李依竊盜、侵占公有財物罪嫌起訴，張依贓物罪嫌起訴，台北地院審理，今天判李有期徒刑10年2月，判張有期徒刑1年8月。

合議庭並宣告李志交褫奪公權5年，扣案口罩沒收；宣告張政陽緩刑3年，褫奪公權2年，犯罪所得1000元沒收。本案可上訴。

去年2月李志交犯罪時，值新冠肺炎疫情爆發初期，口罩政策搖擺，一罩難求，藥房排隊人龍惹民怨四起，雖然全案犯罪所得不高，不過，公訴檢察官蒞庭主張說，口罩當時價值連城、是無價之寶，李志交趁機分配徇私，惡性重大。

李志交被治罪法條是貪汙治罪條例的竊盜、侵占公有財物罪，最輕本刑有期徒刑10年以上，為免情輕法重，法條另規定犯罪所得若在5萬元以內可減刑。

2020年2月，李志交調派廣鉞淂工廠負責督導口罩產銷，找前陸軍機步第269旅聯兵2營戰支連上士作戰訓練士張政陽到工廠聊天，李請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車將裝箱口罩載走，沈姓士官長發現，透過保防系統通報軍團、舉發。

檢調分案偵辦，根據通聯紀錄、行車記錄器發現，2020年2月23日、24日李、張共偷走1500片醫療用口罩，將1000片口罩分3箱載到高速公路湖口服務區，轉賣旅遊業友人，一片要價8元，共獲利8000元，還有500片下落不明。

檢調發動搜索、約談，李志交否認犯行，辯稱曾跟張政陽討論想偷口罩，但未付諸行動，還稱沈姓士官長為挾怨報復，檢察官偵訊後聲押李、張獲准。

法院開庭時，李志交、張政陽的律師稱，被盜取的口罩是否屬於「公有財物」、「公用財物」，有必要調查，檢察官說，中央流行疫情指揮中心去年1月31日公告徵用全國一般醫用、外科口罩，李志交竊盜的口罩是公有財物無訛。

不過，李志交還是辯稱，口罩是從弟弟的湯包店拿取，張政陽稱被偵辦、羈押已得到教訓，請法官輕判，李、張審判中分別以60萬元、10萬元交保。

口罩 竊盜 檢察官

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