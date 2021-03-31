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數十年老友帶酒敘舊 他卻因3年前的回憶活活打死對方
男子李國源和認識數十年的李姓好友飲酒時，回想起對方3年前戲弄兒子、未替妻舅介紹工作，氣得拿撞球桿活活打死李，犯後酒駕逃逸，一、二審均依傷害致死、公共危險罪各判刑11年、8月徒刑，應執行11年7月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，李國源從青少年時期就認識大他9歲的李姓友人，雙方幾乎每天見面，也會互相拜訪、喝酒；2018年11月10日深夜，李國源和好友在住處喝酒，過程中他想起案發前3年的中秋節，對方當眾戲弄兒子，又沒有依約替妻舅介紹工作而心有怨氣，加上當天他認為好友出手毆打兒子，雙方發生口角。
李國源氣憤下先痛罵對方，再拿2支撞球桿不斷毆打好友頭部、身體，導致對方不支倒地，頭部、身體和四肢多處受傷，肋骨骨折，他見好友倒地不起，趕緊施作CPR並打電話叫救護車，好友送醫仍不治。
未料，李國源帶救護車到場後，先將身體洗乾淨，隨即駕車逃離現場；隔天，警方循線逮捕他，酒測值高達0.76毫克，並在他的住處查扣撞球桿，檢方偵查後依殺人罪嫌起訴。
法院認為，李國源沒有殺人意圖，即使兩人曾發生嫌隙，但事後仍常一起飲酒，且好友倒地不起，他也主動施作CPR，一、二審依傷害致死罪、公共危險罪各判刑11年、8月徒刑，應執行11年7月徒刑。
李國源涉犯公共危險罪部分，因不得上訴第三審而定讞；傷害致死罪部分，最高法院認為二審認事用法、量刑均無違誤，駁回上訴定讞。
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