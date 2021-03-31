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女律師21年前撲滿遭躲債父奪 遺棄有罪但過了追訴時效

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

洪姓女律師3歲喪母，11歲時父親為躲債，把家中值錢物品全數搬光，連洪女兄妹3人的撲滿也被帶走，父親從此人間蒸發，債主還上門討債，兄妹只能投靠阿姨和高齡的外婆。洪女長大後爭氣地考上律師，2019年控父親遺棄，洪父遭起訴但一審無罪。檢察官上訴，高等法院認為本件追訴時效已完成，洪父有罪但諭知免訴。

新北地檢署指出，洪姓女律師原本與雙親、哥哥和姊姊同住台中大肚，但母親在她未滿3歲時就生病過世，詎料2000年時父親為了躲債，把家中值錢的家電等物品搬光光，連她存錢的撲滿也被帶走。

洪女和哥哥當時只能靠著就讀高二半工半讀的姊姊深夜下班，帶東西給他們吃，但父親才離家沒幾天，就有人上門討債，3姊弟連夜搬家，跑到新北中和投靠阿姨和當時已78歲的外婆。

同樣靠著半工半讀，洪女考上律師，前年控告父親遺棄。洪父到案後坦承確有此事，新北地檢署偵結後起訴。

新北地院開庭時，洪父表示當時他去板橋投靠母親和弟弟，他也有叫孩子來板橋，但因孩子都在台中念書、工作，不方便去板橋；因孩子與外婆比較親，所以才去中和外婆家。洪父律師辯稱，他是因欠地下錢莊錢才不告而別，主觀上無遺棄犯意，且姊姊、外婆都可照顧，不構成遺棄罪要件。

高等法院解釋，刑法遺棄罪為不作為犯，負有扶助、養育或保護義務者，對於無自救力之人，不為其生存所必要之扶助、養育或保護時，犯罪即為成立，判斷重點在於遺棄行為造成無自救力之人生命生存的危險，不是單純處罰單純違反義務，否則將使刑事責任與民事責任混淆不清。

洪姓女律師被拋棄時還不到12歲，長姊也才17歲，高院認為她無法獨力負擔照顧年幼的妹妹，父親已構成遺棄罪要件，這不會因幾個禮拜後外婆、阿姨接手照顧而免責。

但本案發生在2000年，洪姓女律師2019年7月1日才向檢方提告，檢方同年4月22日起訴，依修正前的刑法追訴權時效規定，本案已罹於10年追訴權時效期間。

高院認為一審認為洪父不構成遺棄罪而判無罪，判決有違誤，應該撤銷，但是因追訴權時效已完成，只能諭知免訴。本案得上訴。

洪姓女律師11歲時父親躲債，拿走她的撲滿、人間蒸發。洪女長大後考上律師，2019年控父親遺棄，洪父遭起訴但一審無罪。檢察官上訴，高等法院認為本件追訴時效已完成，洪父有罪但諭知免訴。報系資料照
洪姓女律師11歲時父親躲債，拿走她的撲滿、人間蒸發。洪女長大後考上律師，2019年控父親遺棄，洪父遭起訴但一審無罪。檢察官上訴，高等法院認為本件追訴時效已完成，洪父有罪但諭知免訴。報系資料照

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