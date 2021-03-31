論文門案／蔡英文博士論文是真是假？彭文正這個訴訟還沒輸！

媒體人彭文正多次質疑蔡英文博士學位的真實性，今被台北地檢署依妨害名譽罪嫌起訴；彭文正為確定論文真偽，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，案件目前在台北地院更一審審理中，預計4月16日開庭。

蔡英文的博士論文引發外界質疑，她選前曾公開在英國倫敦政經學院的博士論文，卻屢遭外界質疑一稿多吃、論文自我抄襲等，嚴重違反學術倫理。彭文正長期追打蔡英文博士論文真偽問題，還曾在英國召開記者會訴求國外媒體關注，要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。

蔡英文認為彭文正抹黑、造謠，控彭妨害名譽，彭因此提「確認博士論文不存在」訴訟。蔡英文提告妨害名譽部分，台北地檢署認為彭文正未盡合理查證義務，今依法起訴。

至於彭文正提「確認博士論文不存在」民事訴訟，主張，依照旅美學者提出獨立調查報告，認蔡英文應該沒有西元1984年LSE審查合格的博士論文，且經LSE本部圖書館員查詢發現，圖書館均未收藏蔡英文的論文，電子檢索系統也沒有論文典藏紀錄，台灣至今也沒有論文存在。

彭文正認為，LSE婦女圖書閱覽室所展示的論文，是去年6月28日才影印或掃描後電子傳真補送的「論文集影印本」，外觀與1984年畢業生博士論文不同；蔡英文論文題目頁、版權聲明頁是最新繕打而非舊文影印，年度則為1983年也非1984年，因此認為此非1984年審查合格的論文，也就是蔡英文未合格地提交博士論文，並無取得博士學位。

台北地院一審認為，彭文正提告雖是「確認論文不存在」，但在起訴狀內同時請求確認蔡英文是否取得博士學位，論文存在與否或蔡英文是否具有博士學位，均屬單純事實問題，並非請求確認法律關係，與民事訴訟法規定不符，因此去年1月15日判彭文正敗訴。

高院二審認為，彭文正請求法院確認的事項，是否為民事訴訟法第247條所稱的「基礎事實」，此涉及訴訟是否具備保護必要的要件，如果有疑問，依民事訴訟法規定，審判長「應為闡明」。但因北院未盡「闡明義務」，也沒經過言詞辯論就直接以判決方式駁回，程序上有重大瑕疵，今年1月21日廢棄原判決，發回更審。